AVISO – Montag, 4. April, 10 Uhr: SPÖ-Pressekonferenz mit Muchitsch/Drobits/Steier

Thema: „Pflege und Betreuung ist Schwer(st)arbeit. Verbesserungen im Pensionsrecht für Pflegekräfte und andere Schwerarbeiter*innen endlich umsetzen“

Wien (OTS/SK) - Am Montag, 4. April 2022, findet um 10.00 Uhr eine Pressekonferenz mit SPÖ-Sozialsprecher Josef Muchitsch, SPÖ-Abgeordnetem Christian Drobits und Robert Steier, Jurist bei der Gewerkschaft Vida, zum Thema „Pflege und Betreuung ist Schwer(st)arbeit. Verbesserungen im Pensionsrecht für Pflegekräfte und andere Schwerarbeiter*innen endlich umsetzen“ statt. Pflegekräfte leisten Schwerstarbeit und müssen mit vielen Widrigkeiten am Ende ihres Berufslebens rechnen, wenn sie eine Schwerarbeitspension in Anspruch nehmen wollen. Robert Steier wird Fälle aus der Praxis bringen, die er vor dem Arbeitsgericht vertreten hat. ****

Viele Schwerarbeiter*innen schaffen es nach einem anstrengenden Arbeitsleben nicht, bis zum Regelpensionsalter zu arbeiten und werden dann noch mit hohen Abschlägen bestraft. Daher braucht es Verbesserungen im Pensionsrecht.

Die Medienvertreter*innen sind herzlich eingeladen.

Die Pressekonferenz wird auch via Livestream übertragen: http://facebook.com/sozialdemokratie/live

Zeit: Montag, 4. April 2022, 10.00 Uhr

Ort: SPÖ-Parlamentsklub, Klubsitzungssaal, 2. Stock, Pavillon Ring, Heldenplatz 10, 1010 Wien

