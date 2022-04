ORF im März 2022: 36,1 Prozent Marktanteil für Sendergruppe

Höchster März-Wert seit 2015, 37,9 Prozent MA im ersten Quartal

Wien (OTS) - Im März 2022 erreichte die ORF-Sendergruppe vor allem mit Formel-1-, Fußball- und Ski-Weltcup-Übertragungen, „Starmania“, fiktionalen Hits wie dem „Bergdoktor“, „Soko Linz“ und dem „Vorstadtweiber“-Finale, intensiv genutzten Info- und Reportage-Sendungen zum Krieg in der Ukraine sowie dem höchsten Tagesmarktanteil in der Geschichte von ORF III (am 1. März) einen Marktanteil von 36,1 Prozent und eine Tagesreichweite von 4,071 Millionen Seherinnen und Sehern, das entspricht 54,0 Prozent der TV-Bevölkerung.

Mit einem Plus von 0,5 Prozentpunkten konnte der Marktanteil im Vergleich zum März des Vorjahres einmal mehr gesteigert werden, insgesamt erreichte der ORF den höchsten März-Wert seit 2015. Bei E–49 betrug die Steigerung für die ORF-Sendergruppe +2,6 Prozentpunkte auf 27,6 Prozent Marktanteil, das ist – abgesehen vom „Corona“-März 2020 – das beste März-Ergebnis seit 2014. Mit 37,9 Prozent Marktanteil im ersten Quartal 2022 liegt der ORF um 1,0 Prozentpunkte vor dem Vergleichszeitraum des Vorjahres.

Weitere Key-Facts zum März 2022

ORF 1: 2,023 Millionen Seher/innen (10,4 Prozent Marktanteil), ORF 2:

3,311 Millionen Seher/innen (22,2 Prozent MA), ORF 1 und ORF 2 gesamt: 32,7 Prozent MA, ORF-Sendergruppe in Kernzone (17.00 bis 23.00 Uhr): 41,0 Prozent MA

ORF 1 gewinnt bei 12–49 im Vergleich zum März 2021 in allen Zeitzonen, wobei das Plus am Nachmittag (+2,7 Pp) am höchsten ausfällt.

Beim jüngeren Publikum liegt auch ORF 2 in allen Zeitzonen über den Referenzwerten vom März 2021, v. a. im Spätabend (+2,1 Pp) und am Vormittag (+1,7 Pp).

Die zehn Topreichweiten

„Zeit im Bild“ (1. März)

1,741 Millionen Zuschauer/innen, 60 Prozent Marktanteil

„Bundesland heute“ (14. März)

1,586 Millionen Zuschauer/innen, 59 Prozent Marktanteil

„Slalom der Herren, Flachau“ 2. DG (9. März)

1,056 Millionen Zuschauer/innen, 33 Prozent Marktanteil

„ZIB 2“ (3. März)

1,046 Millionen Zuschauer/innen, 42 Prozent Marktanteil

„Der Bergdoktor“ (2. März)

971.000 Zuschauer/innen, 32 Prozent Marktanteil

„Tatort“ (6. März)

947.000 Zuschauer/innen, 29 Prozent Marktanteil

„ZIB 2 am Sonntag“ (6. März)

907.000 Zuschauer/innen, 33 Prozent Marktanteil

„Die Rosenheim-Cops“ (24. März)

892.000 Zuschauer/innen, 31 Prozent Marktanteil

„ZIB Spezial – Krieg in der Ukraine“ (3. März)

832.000 Zuschauer/innen, 27 Prozent Marktanteil

„Formel 1: GP von Bahrain“ (20. März)

798.000 Zuschauer/innen, 42 Prozent Marktanteil

März-Topwerte in ORF 1

-- Bis zu 532.000 sahen die erste „Starmania“-Finalshow am 18. März:

Die Präsentation der Songs verfolgten im Durchschnitt 472.000 Zuschauerinnen und Zuschauer bei einem Marktanteil von 17 Prozent; die Entscheidung um 22.40 Uhr sahen durchschnittlich 462.000 (Marktanteil 22 Prozent).

-- Stark gefragt ist „Starmania“ bei den Jungen: Der Marktanteil in der Zielgruppe der 12- bis 29-jährigen Zuseherinnen und Zuseher lag am 18. März bei den Auftritten erstmals bei 30 Prozent, bei der Entscheidung bei 38 Prozent, in der Gruppe der 12-bis 49-Jährigen wurden ebenfalls am 18. März mit 23 bzw. 25 Prozent die Topwerte erreicht.

-- Bis zu 530.000 sahen am 19. März ab 20.15 Uhr das Benefizkonzert „We stand with Ukraine“, mit 25 bzw. 29 Prozent Marktanteil wurde diese Übertragung v. a. bei den Jungen stark genutzt.

-- Ein letztes Mal ließen am 14. März die „Vorstadtweiber“ im großen Doppelpack-Finale mit im Schnitt bis zu 616.000 (um 20.15 Uhr) die Korken knallen – 71.000 kamen allein in der Nachnutzung hinzu; der Marktanteil erreichte 19 bzw. je 26 Prozent in den jungen Zielgruppen.

-- Mit 21 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe 12–29 erreichte „Der talentierte Herr Hessenthaler“ am 16. März den bisherigen Topwert dieser Reihe.

-- Das „Dok 1“-Doppel am 30. März („Wohnen wird Luxus“ bzw. „Viel verbautes Österreich“) liegt mit 24 bzw. 26 Prozent MA bei E–49 auf Platz vier und zwei im MA-Ranking E–49 seit Start.

-- Bis zu 861.000 sahen am 20. März den Formel-1-WM-Auftakt in Bahrain live im ORF: Im Schnitt waren 798.000 bei 42 Prozent Marktanteil (45 bzw. 59 Prozent bei den Jungen) via ORF 1 mit dabei – das ist der Topwert für ein Auftakt-Rennen seit 1995.

-- Den zweiten Durchgang im Herren-Slalom in Flachau sahen am 9. März in der Primetime bis zu 1,197 Millionen Ski-Fans, im Schnitt waren 1,056 Millionen bei 33 Prozent Marktanteil (31 bzw. 38 Prozent in den jungen Zielgruppen) via ORF 1 live dabei.

März-Topwerte in ORF 2

-- Die „ZIB 2 am Sonntag“ erreichte am 6. März (bei 907.000 Reichweite) mit 32 Prozent Marktanteil bei E–29 den bisherigen Topwert, mit 27 Prozent bei E–49 Platz drei.

--Das „Bergdoktor“-Staffelfinale am 2. März wollten sich durchschnittlich 971.000 Zuseherinnen und Zuseher nicht entgehen lassen; mit 32 Prozent Marktanteil bei E 12+ und 22 Prozent bei 12–49 erzielte die Folge Bestwerte.

-- „Universum: Geheimnisvolle Niederlande“ erzielte am 15. März mit 726.000 die heurige Top-Reichweite, „Am Schauplatz: Blackout“ am 3. März verbuchte 723.000 Reichweite und mit 21 Prozent MA den Topwert in der Zielgruppe E–49 seit 2005.

--„WELTjournal: Ukraine – Krieg in Europa“ am 2. März sahen 534.000 bei 30 Prozent MA (Top-5-Reichweite seit dem Sendestart), bei E–49 wurde mit 32 Prozent MA der Bestwert seit Start 2002 erreicht.

-- „Eco“ am 3.März kam mit 592.000 Reichweite bei 33 Prozent MA auf Platz 3 im Reichweiten-Ranking bzw. Platz zwei im MA-Ranking der Sendung; bei E-49 mit 27 Prozent MA auf den bisher besten Wert.

-- Den Jahres-Topwert erreichte der „kulturMontag“ am 28. März mit 347.000 Reichweite bei 19 Prozent Marktanteil.

März-Topwerte in ORF III

-- Am 1. März verzeichnete der Kultur- und Informationssender mit 6,7 Prozent den höchstem Tages-Marktanteil in der Sendergeschichte und dazu mit 412.000 Zuseherinnen und Zusehern (bei 14 Prozent MA) um 20.15 Uhr für Monika Grubers Kabarettabend „Zu wahr um schön zu sein“ die Top-Reichweite seit dem Start von ORF III.

Quelle: AGTT/ GfK: TELETEST; Evogenius Reporting, Erwachsene 12+, Sehbeteiligung in Tausend und Marktanteil in Prozenten, Weitester Seherkreis: zumindest eine Sendung kurz gesehen, Daten ab 24. März 2022 vorläufig gewichtet, ORF

Laut Online-Bewegtbild-Messung (AGTT/GfK TELETEST Zensus) wurden die Live-Stream- und Video-on-Demand-Angebote des ORF im März 2022 sehr intensiv genutzt – thematisch war der März vor allem von der Berichterstattung zum Ukraine-Krieg geprägt, die von den Österreicherinnen und Österreichern auch via ORF-Videoangebot intensiv mitverfolgt wurde (auf sehr großes Interesse stieß dabei auch das in voller Länge gestreamte Benefizkonzert „We Stand with Ukraine“ vom 19. März): Im gesamten ORF.at-Netzwerk (ORF-TVthek sowie Video-Angebote auf anderen Seiten inkl. Apps wie news.ORF.at, sport.ORF.at, Spezialsites zu TV-Events etc.) wurden in Österreich damit 13,9 Mio. Nettoviews (zusammenhängende Nutzungsvorgänge) und 82,8 Mio. Bruttoviews (Videostarts) verzeichnet, das Gesamtnutzungsvolumen lag in Summe bei 360 Mio. Minuten. Damit wurde im März bei den Bruttoviews der zweithöchste, bei den Nutzungsminuten der dritthöchste Monatswert seit Beginn der Online-Bewegtbild-Messung durch die AGTT erzielt (vorläufige Zahlen).

