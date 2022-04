Den Frühling erleben mit dem kostenlosen NÖ Familienpass für alle Generationen

LR Teschl-Hofmeister: Rund 200.000 Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher nutzen die Vorteilskarte für gemeinsame Zeit mit ihren Kindern

St. Pölten (OTS) - Das Land Niederösterreich stellt den niederösterreichischen Familien nunmehr seit vielen Jahren mit dem NÖ Familienpass einen starken Partner an die Seite. „Mit dem kostenlosen NÖ Familienpass unterstützen wir Familien in all ihrer Pluralität – also nicht nur Eltern und Erziehungsberechtigte, sondern auch Großeltern, Tanten und Onkel, Tageseltern und andere wichtige Bezugspersonen der Kinder – bei gemeinsamer Familienzeit und vor allem mit leistbarer Freizeitgestaltung. Rund 200.000 Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher haben den NÖ Familienpass bereits bei ihren Familienaktivitäten mit dabei“, so Familien-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister. Zu den beständigen mehr als 550 Partnerbetrieben aus Freizeit, Gastronomie, Tourismus und Handel kommen laufend neue Partnerbetriebe hinzu, die in der „Familienzeit – Das NÖ Familienmagazin für alle Generationen“, das fünf Mal jährlich gratis an alle Inhaberinnen und Inhaber eines NÖ Familienpasses postalisch zugestellt wird, vorgestellt werden. Im jährlich erscheinenden Partnerbetriebe-Katalog und online auf www.familienpass.at hat man die NÖ Familienpass-Partnerbetriebe auch bei Ausflügen jederzeit griffbereit, um nach spannenden Hotspots in der Umgebung Ausschau halten zu können.

Auf besondere Highlights und Angebote können sich Familien mit dem NÖ Familienpass auch im Frühling freuen: 50 Prozent Ermäßigung auf die Eintrittskarten gibt es bei den „Modellbautagen 2022“ in Wiener Neustadt, für Fußballbegeisterte junge Menschen sparen Karteninhaber beim Buchen von Gruppentrainings oder Sommercamps und das Kunsthistorische Museum Wien bietet jeden ersten Samstag im Monat eine exklusive Kinderführung durch die neue Ausstellung. Beim „NÖ Familienpass-Frühlingserwachen“ bieten Ausflugsziele und einige Handelsbetriebe spezielle Aktionen an. „Mit dem NÖ Familienpass wollen wir immer wieder neue, attraktive Angebote setzen, die den Familien in Niederösterreich eine schöne Zeit ermöglichen und gleichzeitig das Familienbudget entlasten“, so Teschl-Hofmeister abschließend.

Nähere Informationen bei der NÖ Familienland GmbH unter 02742/9005-13484, Karin Feldhofer, und E-Mail karin.feldhofer @ noel.gv.at.

