Generali zeichnet nachhaltige Unternehmen aus

Zweite Auflage des Nachhaltigkeitspreises „SME EnterPRIZE“ gestartet. Auf die drei Gewinner_innen warten je 10.000 Euro Preisgeld.

Wien (OTS) - Nach der erfolgreichen Erstauflage des Wettbewerbs SME EnterPRIZE im Vorjahr sucht die Generali Versicherung auch 2022 erfolgreiche Klein- und Mittelbetriebe (KMU), die sich für Nachhaltigkeit einsetzen. Prämiert werden Betriebe mit innovativen Ideen und Produkten, die dem Klimawandel entgegenwirken, den Mitarbeiter_innen faire Chancen geben und einen Beitrag für die Gesellschaft leisten.

Generali CEO Gregor Pilgram erklärt: „Verantwortungsvoll gegenüber unserer Umwelt, den Menschen und der Wirtschaft zu handeln, ist Teil der Generali Unternehmensstrategie und spiegelt unsere Vision einer lebenslangen Partnerschaft wider. Mit dem Generali SME EnterPRIZE begleiten wir KMU auf dem Weg zu noch mehr Nachhaltigkeit und geben ihnen eine Chance, sich und ihre Projekte zu präsentieren.“



Wie werde ich SME EnterPRIZE Hero?

Die Generali lädt alle Betriebe sowie Selbstständige ein, sich als Generali SME Heroes zu bewerben und damit Botschafter der besten nachhaltigen Unternehmen Österreichs zu sein. Bei dieser internationalen Generali Initiative stehen Klein- und Mittelbetriebe im Fokus. Sie präsentieren nicht nur die heimische Wirtschaft, sondern auch 99 Prozent aller Unternehmen in der EU. Firmen mit nachhaltigen Geschäftsmodellen bzw. Produkten, Dienstleistungen und Digitalisierungsinitiativen können ihre Unterlagen bis 15. Mai 2022 einreichen. Die Teilnahmebedingungen finden Sie unter www.sme-enterprize.at.

Attraktive Preise

Die drei Gewinner_innen erhalten neben einer breiten medialen Aufmerksamkeit jeweils 10.000 Euro Preisgeld und eine Einladung zum Generali Open Kitzbühel, dem größten und wohl attraktivsten Tennis-Sandplatzturnier in Österreich. Einer der drei Generali SME EnterPRIZE Heroes wird darüber hinaus zum internationalen Abschlussevent der Generali Group in Brüssel eingeladen, bei dem die Prämierten aus insgesamt neun teilnehmenden Ländern in Europa geehrt werden.

Die Gewinner_innen des Generali SME EnterPRIZE 2021 waren das Boutiquehotel Stadthalle, eFriends und Sonnberg Biofleisch.

