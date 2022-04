Große Highlight-Woche bei "Köln 50667" vor Ostern (FOTO)

Höhepunkte dreier Handlungsstränge innerhalb einer Woche

Flashmob Heiratsantrag in Kooperation mit der Flying Steps Academy

Gast Auftritt von Mike Singer

Ausstrahlung: 11.-14. April 2022 um 18:05 Uhr bei RTLZWEI

Aufgepasst, "Köln 50667"-Fans! Noch vor Ostern darf sich die Fangemeinde der Reality-Soap auf nicht nur einen Höhepunkt, sondern eine ganze Woche voller Highlights freuen. Vom 11. bis 14. April laufen drei Stories auf ihren Gipfelpunkt zu und es gibt prominenten Besuch in der Domstadt. So begrüßt RTLZWEI nicht nur Tänzerinnen und Tänzer der Flying Steps Academy für Kevins Heiratsantrag mit Flashmob Tanz-Einlage sondern auch Popstar Mike Singer für einen Gastauftritt.

Los geht es in der "Köln 50667"-Highlight-Woche mit einem emotionalen Höhepunkt im flammenden Inferno: nach einer Auseinandersetzung erhalten Meike und Carlo eine schreckliche Nachricht. Hannes übermittelt ihnen, dass Lisa bei einem Brand nach einer Party in Todesgefahr ist. Carlos Vaterinstinkt übermannt ihn und er will seine Tochter unter Einsatz seines eigenen Lebens retten. Wird er es rechtzeitig schaffen, sie aus den Flammen zu befreien?

Doch neben gefährlichen Explosionen und familiären Problemen darf auch die Romantik nicht zu kurz kommen: Kevin hat sich dazu entschieden, um die Hand seiner Freundin und Traumfrau Leonie anzuhalten. Aber in der "Köln 50667"-Welt reicht natürlich kein normaler Heiratsantrag. Mit einem Flashmob, bei dem Kevin von niemand geringerem als den Tänzern und Tänzerinnen der Flying Steps Academy supportet wird, stellt er ihr die alles entscheidende Frage. Die Academy wurde vor ihrem Gastauftritt von Natalie Gilmore gecoacht. Sie choreografierte unter anderem schon für Ariana Grande und Justin Timberlake. Gedreht wurde dieser spektakuläre Antrag im Kölner Supercandy Pop Up Museum. Kann Leonie da noch Nein sagen?

Ein weiteres Special am Donnerstag: Popstar und Mädchenschwarm Mike Singer hat am 14. April einen Gastauftritt und performt seine Single "Bonjour Ca Va". Wieso und weshalb? Das wird noch nicht verraten, es gibt jedoch einiges zu feiern...

Während auf der einen Seite für spektakuläre Familienzusammenführung gekämpft wird, bricht auf der anderen eine Familie auseinander. Leas Verhältnis zu ihrem Halbbruder Stevie war schon länger ambivalent. Doch so langsam realisiert sie, dass das Vanity seinetwegen vor dem Aus steht und sie keine Löhne mehr zahlen kann. Ihr Hass wird immer größer und sie beschließt, es ihm heimzuzahlen. Doch was steckt hinter Leas teuflischen Plänen und schafft sie es wirklich, Stevie aus dem Weg zu räumen?

"Köln 50667", immer montags bis freitags um 18:05 Uhr bei RTLZWEI und jederzeit auf RTL+ . Die Reality-Soap wird von filmpool entertainment GmbH produziert.

Über "Köln 50667"

Die Reality-Soap "Köln 50667" erzählt spannend und authentisch Geschichten aus dem Leben junger Menschen in der selbst gewählten Familie: dem Freundeskreis und der eigenen WG. In der Domstadt wird es nie langweilig, denn neben alt eingesessenen Kölnerinnen und Kölnern kommen stets neue Gesichter hinzu. Liebeskummer und Streitereien gehören zum Leben wie Versöhnung und Partys. Denn das macht wahre Freundschaft aus und stärkt den Zusammenhalt der Freundeskreise Tag für Tag.

