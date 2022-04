„Wienerischer Frühschoppen“ am Sonntag in Favoriten

Anmeldung für 3.4. per E-Mail: waldmuellerzentrum@chello.at

Wien (OTS/RK) - Einmal mehr regieren im „Waldmüller-Zentrum“ (10., Hasengasse 38) das Wienerlied und der „Schmäh“: Am Sonntag, 3. April, fängt um 11.00 Uhr eine unterhaltsame Veranstaltung mit dem Titel „Wienerischer Frühschoppen“ an. Das Publikum wird um die Zahlung von „Musikbeiträgen“ (pro Person: 15 Euro) ersucht. Die Zusammenkunft hat das Geselligkeit verheißende Motto „Komm setz di her da zu uns...“ und dauert bis 14.00 Uhr. 4 beliebte Künstler erfreuen bei dem gemütlichen Beisammensein die Gäste: Herbert Schöndorfer (Akkordeon), Aya (Violine), Christl Prager (Gesang) und Michael Perfler (Gesang, Moderation). Der Kultur-Verein „Kultur 10“ organisiert den kurzweiligen „Frühschoppen“ und ersucht alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer um Einhaltung der aktuellen Corona-Vorschriften. Weiters bittet das „Kultur 10“-Team um Anmeldungen: Telefon 0660/46 46 614 (Sekretariat: Roswitha Jarolim) und E-Mail waldmuellerzentrum@chello.at.

Allgemeine Informationen:

Kultur-Verein „Kultur 10“: www.wien-favoriten.at

Akkordeonist Herbert Schöndorfer: www.herbertschoendorfer.at

Sängerin Christl Prager („Musik-Austria“): https://musik-austria.at/mensch/christl-prager/

Sänger und Conférencier Michael Perfler: www.perfler-arts.com

Veranstaltungen im 10. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/favoriten/

