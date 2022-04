Daumen hoch für den Job!

Wien (OTS) - Ein Sprichwort lautet: „Was man gern macht, macht man gut.“ Wer Spaß an dem hat, was er tut, sei es im Beruf oder in der Freizeit, reitet eher auf der Erfolgswelle als jener, der widerwillig ans Werk geht. Die persönliche Einstellung ist die eine Seite, doch welche Kriterien muss eine Tätigkeit erfüllen, um auf der persönlichen Beliebtheitsskala nach oben zu klettern? Warum sich Freude an der Arbeit auf mehreren Ebenen auszahlt und weshalb ein hohes Gehalt kein Garant für Zufriedenheit ist.

Außerdem in der April-Ausgabe von MEDIZIN populär:

Starke Stoffe: Was Ballaststoffe können

Ballaststoffe stecken in pflanzlichen Lebensmitteln und sind alles andere als das, worauf das Wort „Ballast“ hindeutet; sie können viel für unsere Gesundheit tun. Was sie alles bewirken, warum das so ist und wer wann besser die Finger von bestimmten Ballaststoffen lässt.





WAS HILFT BEI … diesmal: Schulterschmerzen

Eine „falsche“ Bewegung, ein schmerzhafter „Brenner“ und die Schulter lässt sich nur noch schwer bewegen – chronische Schulterschmerzen können bis zum Sehnenriss führen. Chronische Schulterschmerzen zählen – neben Rückenschmerzen – zu den häufigsten Beschwerden des Bewegungsapparates. Meist ist eine Überbeanspruchung daran schuld. Warum frühzeitige Abklärung und Physiotherapie so wichtig sind.





