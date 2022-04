AVISO: HUMAN RIGHTS TALK "Auf Kollisionskurs: Korruption versus Menschenrechte", 28.04.2022, 18 Uhr – online

Diskussionsveranstaltung zu Wahrnehmung und Bekämpfung von Korruption mit Expert:innen aus Wissenschaft, Politik und Praxis

Wien (OTS) - Wie genau steht Korruption unseren Menschenrechten im Weg? Wann ist die rote Linie zu strafbarem Verhalten überschritten? Wie können die Netzwerke und Verstrickungen, auf denen Korruption beruht, durchbrochen werden, und welche Rolle spielen die Medien als Aufdecker? Zu der Veranstaltung HUMAN RIGHTS TALK „Auf Kollisionskurs: Korruption versus Menschenrechte“ laden das Ludwig Boltzmann Institut für Grund- und Menschenrechte, die Österreichische Liga für Menschenrechte und die Universität Wien in Kooperation mit Amnesty International Österreich für den 28. April 2022, 18 Uhr, online (Zoom-Webinar + Livestream) ein.

Korruption als Missbrauch von wirtschaftlicher, politischer und kultureller Macht steht der Realisierung von Menschenrechten diametral entgegen. Denn Korruption schädigt und unterminiert den Rechtsstaat, der seinerseits eine zentrale Voraussetzung für die Achtung der Menschenrechte darstellt. Zwar steht Korruptionsbekämpfung international sowie national prominent auf der Agenda (siehe UN-SDGs 16.5). Dennoch hat die Korruption im Jahr 2021 in einigen Ländern ein historisches Höchstmaß erreicht. Auch in Österreich ist die Zahl und Tragweite an Korruptionsvorwürfen in den vergangenen Jahren massiv angestiegen – mit ein Anlass für das bevorstehende Rechtsstaat & Anti-Korruptionsvolksbegehren.

Was Zivilgesellschaft und Rechtsstaat beitragen können und müssen, um Korruption zu verhindern, diskutieren renommierte Expert:innen, darunter 𝗠𝗮𝗿𝘁𝗶𝗻 𝗞𝗿𝗲𝘂𝘁𝗻𝗲𝗿 (Dean Emeritus der Internationalen Antikorruptions-Akademie (IACA) und Proponent des Antikorruptionsvolksbegehrens), 𝗜𝗻𝗮 𝗞𝘂𝗯𝗯𝗲 (Dozentin für Governance und internationale Beziehungen an der Universität Tel Aviv sowie Gründungsmitglied des Interdisziplinären Korruptionsforschungsnetzwerks) und 𝗜𝗹𝘀𝗲-𝗠𝗮𝗿𝗶𝗮 𝗩𝗿𝗮𝗯𝗹-𝗦𝗮𝗻𝗱𝗮 (Leiterin der österreichischen Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft). Die Keynote Speech hält der international renommierte Antikorruptionsexperte 𝗞𝗼𝗹𝗮𝘄𝗼𝗹𝗲 𝗢𝗹𝗮𝗻𝗶𝘆𝗮𝗻. Durch den Abend führt 𝗦𝘂𝘀𝗮𝗻𝗻𝗲 𝗦𝗰𝗵𝗻𝗮𝗯𝗹, Österreichischer Rundfunk. Das Publikum ist herzlichst eingeladen, an der Debatte teilzunehmen.

Anmeldung für das Zoom-Webinar unter:

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_UcxKczvGTNOWUdYh5l3RMw

Die Teilnahme über den Live-Stream auf Facebook ist ohne Anmeldung möglich.

Die Veranstaltung findet in deutscher Sprache statt; die Keynote-Speech ist auf Englisch.

Zum Programm

Datum: 28.04.2022, 18:00 – 20:00 Uhr

Ort: Online, Österreich

Hier zur URL

HUMAN RIGHTS TALK "Auf Kollisionskurs: Korruption versus Menschenrechte"

Diskussionsveranstaltung zu Wahrnehmung und Bekämpfung von Korruption mit Expert:innen aus Wissenschaft, Politik und Praxis



Wie genau steht Korruption unseren Menschenrechten im Weg? Wann ist die rote Linie zu strafbarem Verhalten überschritten? Wie können die Netzwerke und Verstrickungen, auf denen Korruption beruht, durchbrochen werden, und welche Rolle spielen die Medien als Aufdecker? Zu der Veranstaltung HUMAN RIGHTS TALK „Auf Kollisionskurs: Korruption versus Menschenrechte“ laden das Ludwig Boltzmann Institut für Grund- und Menschenrechte, die Österreichische Liga für Menschenrechte und die Universität Wien in Kooperation mit Amnesty International Österreich für den 28. April 2022, 18 Uhr, online (Zoom-Webinar + Livestream) ein.

Datum: 28.04.2022, 18:00 - 20:00 Uhr

Ort: Online, Österreich

Url: https://gmr.lbg.ac.at/de/termine/termin/2022/04/28/human-rights-talk-kollisionskurs-korruption-versus-menschenrechte-28042022-18-uhr-online

Rückfragen & Kontakt:

Franziska Wangler

PR & Communications

Ludwig Boltzmann Institut für Grund- und Menschenrechte

Tel.: +43 01 4277 27465

E-Mail: franziska.wangler @ univie.ac.at