WB-Stellenmonitor zeigt erstmals offene Stellen auf Bezirksebene

Egger: 270.184 offenen Stellen liefern vierten Rekordmonat in Folge

Wien (OTS) - „Erstmals liefert der WB-Stellenmonitor Bezirksergebnisse in den einzelnen Bundesländern. Diese Detailergebnisse können für die dringend notwendigen Arbeitsmarktreformen, wie der überregionalen Vermittlung, bestens genutzt werden“, so WB-Generalsekretär und Abg. z. Nr. Kurt Egger.

Die bundesweiten Branchenergebnisse im Überblick:

Büro, Marketing, Finanz, Recht, Sicherheit: 32.062

Bau, Baunebengewerbe, Holz, Gebäudetechnik: 445

Bergbau, Rohstoffe, Glas, Keramik, Stein: 39.823

Chemie, Biotechnologie, Lebensmittel, Kunststoffe: 4.630

Elektrotechnik, Elektronik, Telekommunikation, IT: 25.997

Handel, Logistik, Verkehr: 50.418

Landwirtschaft, Gartenbau, Forstwirtschaft, Umwelt: 2.637

Maschinenbau, Kfz, Metall: 21.778

Medien, Grafik, Design, Druck, Kunst, Kunsthandwerk: 1.893

Reinigung, Hausbetreuung, Anlern- und Hilfsberufe: 13.095

Soziales, Gesundheit, Schönheitspflege: 17.957

Textil, Bekleidung, Mode, Leder: 301

Tourismus, Gastgewerbe, Freizeit: 36.587

Nicht zuordenbar: 20.896

Wissenschaft, Bildung, Forschung und Entwicklung: 1.665

„Einen vierten Monat in Folge steigt die Anzahl an offenen Stellen und erinnert, wie ein monatlicher Weckruf daran, dass dringender Handlungsbedarf besteht. Fehlende Arbeitskräfte dürfen nicht zum Bremsklotz für den wirtschaftlichen Aufschwung werden“, so Egger.

Alle Detailergebnisse und Zahlen zu den einzelnen Bezirken finden Sie unter: https://www.wirtschaftsbund.at/stellenmonitor/



