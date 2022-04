Aufregende Woche im New Earth-Metaversum: Next Earth wird an Zentraler Börse gelistet, startet neue Website und kündigt Investition an. Und das war noch nicht alles, es ist ja erst Donnerstag!

Budapest, Ungarn (ots/PRNewswire) - Es ist eine aufregende Woche für das drittgrößte Metaversum: Next Earth hat heute bekannt gegeben, dass der NXTT-Token an einer Zentralen Börse notiert wird. Weitere zentrale Notierungen stehen bevor. In der Zwischenzeit wird die neue Next Earth-Website gestartet, die die Vision des Unternehmens für die Zukunft zum Ausdruck bringt und die innovative Next Earth-Technologie präsentiert. Ein Immobilienprojekt hat begonnen, ein Hacking-Wettbewerb steht an und damit ist die Woche noch nicht einmal zu Ende.

Zunächst einmal freut sich Next Earth, Sponsor des bevorstehenden CCTF-Hacking-Wettbewerbs zu sein. Diese großartige Veranstaltung konzentriert sich auf die Bildung und das Wachstum der Hacker-Community.

Außerdem investiert Next Earth in Primal Game Studio, ein Spieleentwicklungsstudio, das sich auf die Entwicklung aufregender Adventure- und Rollenspiele spezialisiert hat. Beide Unternehmen konzentrieren sich auf Community-basierte Erfahrungen und ermöglichen so das Potenzial für den Austausch von Wissen und Standpunkten aus unterschiedlichen Perspektiven, was diese Partnerschaft besonders solide macht.

Zum Auftakt geht Next Earth mit einem Immobilienmakler-Projekt an den Start, eine großartige Möglichkeit für das Unternehmen, in der Branche Fuß zu fassen und der Gemeinschaft einen wertvollen Dienst zu leisten.

Und so sensationell all diese neuen Partnerschaften, Veranstaltungen und Investitionen auch sind, die aufregendste Nachricht ist die Ankündigung von Next Earth, dass der NXTT-Token an einer Zentralen Börse (CEX) gelistet wird. Das Unternehmen plant zudem, innerhalb von zwei bis acht Wochen nach dieser ersten Notierung an einer weiteren Top-3-Börse gelistet zu werden. Die CEX-Notierung wird dem NXTT-Token zusätzliche Liquidität und Zugänglichkeit bieten und dazu beitragen, die boomende Next Earth-Community weiter auszubauen. Nach dem Abschluss der ersten CEX-Notierungsvereinbarung stehen jetzt nur noch technische Schritte für die CEX-Notierung aus, die etwa Mitte April stattfinden soll.

Next Earth macht große Fortschritte und erzielt große Erfolge. Halten Sie sich auf dem Laufenden, um mitzuerleben, was das Unternehmen als nächstes in Angriff nimmt.

Weitere Informationen finden Sie auf: https://youtu.be/xWKehWZwmGg

Rückfragen & Kontakt:

Fruzsina Lederer,

+(36)309141467,

fruzsina.lederer @ codecluster.io