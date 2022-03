ARBÖ: Lkw-Unfall legt Südosttangente (A23) lahm

Wien (OTS) - Am Donnerstagabend ereignete sich auf der A23 ein folgenschwerer Lkw-Unfall:

Totalsperre der Südosttangente im Bereich Hanssonkurve.



Gegen 17:15 Uhr kippte in Richtung Süden ein Lkw aus bisher unbekannter Ursache in der Hanssonkurve um und durchbrach die Leitplanke, sodass er auch Fahrspuren der Gegenrichtung blockierte. Im Zuge der Bergungsmaßnahmen und einer Hubschrauberrettung musste die Südosttangente in beiden Richtungen gesperrt werden. Im Zuge der Totalsperre bildete sich rasch ein kilometerlanger Stau in beiden Fahrtrichtungen.





„Eine Dauer der Sperre lässt sich derzeit noch nicht abschätzen. Autofahrer weichen am besten über die Wiener Außenringschnellstraße (S1) und die Ost Autobahn (A4) aus, da es auch auf den Zufahrten der Südosttangente zu erheblichen Staus kommt. Auch auf den Ausweichrouten kam es bereits gegen 18:00 Uhr zu längeren Verzögerungen“, berichtete ARBÖ-Verkehrsexpertin Angela Leimer.

Fortsetzung möglich.

