Envision Digital ernennt Smart-Grid- und Cleantech-Pionier Maher Chebbo zum Managing Director für Europa

Paris, 31. März 2022 (ots/PRNewswire) - Die Personalie stärkt das Geschäft von Envision Digital in der Region und treibt die Dekarbonisierung Richtung Net-Zero voran

Envision Digital International Pte Ltd (Envision Digital), ernennt Dr. Maher Chebbo zum Managing Director für das Europa-Geschäft. Das Unternehmen ist ein Technologieführer für AIoT (Artificial Intelligence of Things) und Software-Partner für die Emmissionsreduktion mit Hauptsitz in Singapur und mehreren Standorten in Europa, unter anderem in München. Maher Chebbo wird die europäischen Geschäfte vom Standort in Paris aus leiten und sein Amt am 1. April antreten.

Die Ernennung folgt dem strategischen Ziel von Envision Digital, das Geschäft in Europa zu stärken und entscheidend zum Vorhaben der Europäischen Union beizutragen, bis 2050 klimaneutral zu sein. Die Personalentscheidung reiht sich ein in die Bekanntgabe weiterer strategischer Partnerschaften, die auf dieses Ziel mit einzahlen. Unter den neuen Partnern sind das Ingenieurbüro Mott MacDonald, der globale Solarentwickler Lightsource bp und SITA, der weltweit führende IT-Anbieter für die Luftverkehrsbranche.

Maher Chebbo verfügt über 30 Jahre Erfahrung im Bereich Energie und digitale Transformation. Zuletzt war er als Senior Vice President und Chief Commercial & Innovation Digital Officer bei GE Digital tätig. Davor war Chebbo über 20 Jahre bei SAP angestellt und trieb als General Manager EMEA die digitale Transformation in einer Reihe von Branchen voran, unter anderem im Bereich "Energy & Natural Resources".

Als Managing Director von Envision Digital Europe wird Chebbo digital gestützte Maßnahmen zur Emissionsminderung vorantreiben sowie Tech-Allianzen forcieren, um zur Dekarbonisierung für ein klimaneutrales Europa im Jahr 2050 beizutragen.

Michael Ding, Global Executive Director von Envision Digital International, sagt: "Da wir unser Wachstum in Europa beschleunigen, freuen wir uns, Maher in unserem Führungsteam begrüßen zu dürfen. Bei der Reduktion von Emissionen ist Europa führend. Wir sehen eine Vielzahl an Einsatzmöglichkeiten für unsere Technologie, um dazu beizutragen, das Klimaziel der EU zu erfüllen. Mit Maher an Bord freuen wir uns darauf, mit weiteren Regierungen und Unternehmen in ganz Europa zusammenzuarbeiten, um software-basierte Lösungen für eine klimaneutrale Zukunft in die Breite zu tragen."

Dr. Maher Chebbo, Managing Director von Envision Digital Europe, sagt: "Ich bin überzeugt von der AIoT-Technologie von Envision Digital, die sich zu 100 Prozent auf Cleantech konzentriert. Die Erfolge, die das Unternehmen in Europa bereits durch strategische Kooperationen für klimaneutrale Unternehmen und intelligente Städte erzielt hat, sind beeindruckend. Daher fühle ich mich geehrt, dieses zweckorientierte Unternehmen mit tollem Unternehmergeist und starkem Engagement in Europa zu leiten. Ich freue mich darauf, die AIoT-Technologie von Envision Digital zu nutzen, um weiteres nachhaltiges Wachstum in Europa zu erzielen und den Einsatz sauberer Energie zu fördern."

Über Envision Digital

Envision Digital ist eines der führenden Greentech-Unternehmen der Welt. Das Software-Unternehmen fokussiert sich auf die digitale Transformation der Energie-Branche mit dem Ziel, Energie effizienter zu nutzen und damit einen essentiellen Beitrag für eine nachhaltige Zukunft zu leisten. Kern ist dabei das unternehmenseigene Energy Operating System EnOS, eine auf Artificial Intelligence of Things (AIoT) basierende Software für das intelligente Management von Energie. Rund um EnOS bietet Envision Digital eine Vielzahl an Services im Bereich der Elektromobilität für Privatpersonen und Unternehmen, für smarte Gebäude sowie Smart Cities an.

Mit „Charging by EnOS" liefert das Unternehmen im Segment der Elektromobilität ein All-in-One-Paket für private Ladestationen sowie Firmenflotten. Das Paket umfasst die intelligente Ladebox, eine professionelle Installation sowie einen attraktiven Ökostromtarif samt Smartmeter. Die "Charging by EnOS"-Ladelösung lässt sich zu einer umfassenden AIoT-Lösung im privaten und geschäftlichen Umfeld erweitern.

Die deutsche Envision Digital ist ein Tochterunternehmen von Envision Digital mit Hauptsitz in Singapur, welche rund 500 Mitarbeitende in weltweit zwölf Niederlassungen beschäftigt. 2021 hat das Fortune Magazin Envision auf Platz zwei der"Change the World"-Liste gewählt. Die Auszeichnung honoriert Unternehmen, die durch ihr Kerngeschäft eine positive soziale Wirkung haben.

