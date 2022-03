Einladung zur offiziellen Red Bull Erzbergrodeo Pressekonferenz am 07. April 2022 mit Gerhard Berger und Heinz Kinigadner

Red Bull Erzbergrodeo-Veranstalter Karl Katoch präsentiert alle Neuigkeiten zum Red Bull Erzbergrodeo 2022 – und begrüsst prominente Gäste aus der Vollgas-Motorsportszene!

Enzersfeld (OTS) - Vom kernigen Endurorennen mit knapp über 100 Startern zum weltweit renommierten World Xtreme Enduro Supreme mit tausenden Teilnehmern aus allen Kontinenten - und das im grünen Herzen Österreichs. Es war ein langer Weg, den Karl Katoch mit dem Red Bull Erzbergrodeo in der Region rund um den Steirischen Erzberg seit 1995 gegangen ist. Nach zwei Jahren Pause bedingt durch die Corona-Pandemie startet das härteste Extrem Enduro Rennen der Szene vom 16. bis 19. Juni 2022 wieder mit Vollgas durch und bietet viele Neuerungen für Teilnehmer und Besucher.

Red Bull Erzbergrodeo Pressekonferenz mit hochkarätigen Gästen

Gemeinsam mit Motorrad-Offroadikone und Wings for Life Gründer Heinz Kinigadner gibt Karl Katoch einen exklusiven Blick auf das weltweit heiß ersehnte Dirtbike Festival, das heuer auch erstmals Teil der FIM Hard Enduro World Championship ist.

Heinz Kinigadner ist gleichzeitig auch das Bindeglied zum weiteren prominenten Gast der Pressekonferenz: Gerhard Berger, Österreichs Ex Formel-1 Superstar und Chef der Traditions-Rennserie DTM, die in der Saison 2022 vom 23. bis 25. September auch wieder am Red Bull Ring in Spielberg für spannende Rennen sorgen wird. Berger und Katoch unterstützen mit ihren Motorsport-Veranstaltungen die Wings for Life Stiftung für Rückenmarksforschung von Heinz Kinigadner und freuen sich, bei der gemeinsamen Pressekonferenz Einblicke in ihre Welt des Top-Motorsports zu geben. Moderiert wird die Pressekonferenz von ServusTV Motorsport-Experte und Formel-1 Moderator Andreas Gröbl.

Hochkarätige Motorsport-Exponate auf der Wiener Ringstrasse

Direkt vor dem Cafe Landtmann wird es für alle interessierten Motorsport Fans hochkarätige Exponate zum Bestaunen geben. Neben den Xtreme Enduro Sieger-Motorrädern von KTM, Husqvarna und GasGas, dem Original Red Bull Erzbergrodeo Land Rover Defender und weiteren Fahrzeugen der Red Bull Erzbergrodeo Partner bringt Gerhard Berger einen Original-DTM Red Bull Ferrari 488 mit auf die Wiener Ringstrasse. Wir laden nach der Pressekonferenz zum Fotoshooting mit den Protagonisten im Ausstellungsbereich vor dem Cafe Landtmann.

Wir dürfen Sie herzlich zur offiziellen Pressekonferenz einladen:

Red Bull Erzbergrodeo 2022 Pressekonferenz

Donnerstag, 7. April 2022

Beginn 10:00 Uhr (Einlass ab 9:30 Uhr)

Cafe Landtmann

1010 Wien, Universitätsring 4

Wir ersuchen um Ankündigung ihrer Teilnahme unter martin.kettner @ redbullerzbergrodeo.com oder +43 699 113 46 833

Rückfragen & Kontakt:

Erzbergrodeo GmbH

Martin Kettner

+43 699 113 46 833

martin.kettner @ redbullerzbergrodeo.com

www.redbullerzbergrodeo.com / www.motorradreporter.com