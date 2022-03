Citizen Science Award 2022: Forschen und gewinnen

Beim Citizen Science Award können Schülerinnen und Schüler in die Welt der Wissenschaft eintauchen und attraktive Preise erhalten

Wien (OTS) - Der OeAD verfolgt mit zahlreichen Programmen das Ziel, das Vertrauen der Bevölkerung in Wissenschaft und Forschung zu stärken und das Wissen darüber, wie Wissenschaft und Forschung überhaupt funktioniert, zu erhöhen. Damit will der OeAD auch einen Beitrag zum Abbau der Wissenschaftsskepsis leisten.

Citizen Science Award: Von 1. April bis 8. Juli mitforschen und gewinnen

So lädt der OeAD im Auftrag des BMBWF interessierte Personen aller Altersklassen – insbesondere Schülerinnen und Schüler – seit 2015 jährlich zur Teilnahme am Citizen Science Award ein. Die Citizen Scientists können dabei an sieben aktuellen Forschungsprojekten aus den Natur- und Sozialwissenschaften – teilweise mit künstlerisch-kreativen Forschungsmethoden verknüpft – österreichweit von 1. April bis 8. Juli 2022 mitforschen. Die Projekte bieten vielfältige digitale und analoge Beteiligungsmöglichkeiten an, die sich gut in den Unterricht integrieren lassen. Alle Projekte sind so konzipiert, dass sie auch bei Covid-19-bedingten Klassen- oder Schulschließungen durchgeführt werden können. Die engagiertesten Schulklassen können sich über Preisgelder bis zu 1.000 Euro freuen. Für Einzelpersonen gibt es Sachpreise, die von den Forschungseinrichtungen zur Verfügung gestellt werden. Detaillierte Informationen zu den teilnehmenden Projekten und den Mitforsch-Möglichkeiten finden sich unter https://youngscience.at/citizen-science-award/

Das Wissen darüber, wie Wissenschaft funktioniert, wie man mit Ergebnissen und Erkenntnissen umgeht und was dies bedeutet, ist noch viel zu gering. OeAD-Geschäftsführer Jakob Calice will daher auch intensiver jene Schulen ansprechen, die bislang keine oder kaum Kontakte zu Forschenden hatten: „Ein Punkt, an dem wir daher ansetzen müssen, um der anhaltenden Wissenschaftsskepsis zu begegnen, ist Wissenschaft und Forschung für alle Altersgruppen insbesondere auch für die Jüngsten in unserer Gesellschaft zu öffnen; noch intensiver auf die Möglichkeiten hinzuweisen, die es schon jetzt in vielen Forschungs- und Wissenschaftseinrichtungen gibt und zur Teilnahme dazu einladen.“

OeAD-Young-Science-Kongress am 13. Oktober 2022

Als Höhepunkt und gleichzeitiger Abschluss des Citizen Science Awards findet am 13. Oktober 2022 ab 09:00 Uhr an der PH Wien der Young-Science-Kongress des OeAD statt. An diesem Tag können Schulklassen und alle Interessierten bei Führungen, Workshops, Science-Parcours und Mitmach-Stationen noch einmal tief in die Citizen-Science-Award-Projekte eintauchen. Lehrpersonen haben die Möglichkeit, sich in Workshops näher damit auseinanderzusetzen, wie sie Wissenschaft und Forschung in ihren Unterricht einfließen lassen können. Im Rahmen dieses Kongresses werden am Nachmittag alle Gewinnerinnen und Gewinner der Citizen Science Awards bei einer feierlichen Festveranstaltung ausgezeichnet.

Alle Informationen hierzu folgen zeitgerecht auf der Young-Science-Webseite des OeAD www.youngscience.at.

