Das Marchfeld – Die Niederösterreichische Landesausstellung 2022

Sondersendung des ORF NÖ zur Eröffnung der NÖ Landesausstellung am Freitag, 1. April 2022, 18:30 Uhr, ORF 2 N

St. Pölten (OTS) - Das Marchfeld – geheimnisvoll und geschichtsträchtig. Zur Eröffnung der Niederösterreichischen Landesausstellung blickt der ORF Niederösterreich in einer Sondersendung auf und hinter die Ausstellungsorte und gibt einen ersten Einblick in die vielen menschlichen, kulturellen und ökologischen Geheimnisse des Marchfelds – jene Region zwischen zwei Hauptstädten Wien und Bratislava und jahrzehntelang am „Eisernen Vorhang“ gelegen. In der fruchtbaren Region wurde auch Geschichte geschrieben. Mit der Schlacht bei Jedenspeigen und Dürnkrut 1278 begründeten die Habsurger ihre Herrschaft, und hier endete sie auch mit der Abreise von Kaiser Karl 1919 aus dem Schloss Eckartsau ins Exil. Die 20-minütige Sendung wird direkt aus dem Herzstück der Niederösterreichischen Landesausstellung moderiert, dem frisch renovierten Schloss Marchegg (Bezirk Gänserndorf).

Die heurige Landesausstellung läuft bis 13. November und dient als Anstoß, das Marchfeld als besondere Region kennenzulernen und sie danach selbst zu erkunden - und so neben dem Schloss Marchegg noch viele weitere Kulturdenkmäler und zahlreiche Naturschätze zu besuchen und zu genießen. Einen Eindruck dazu gibt die Sendung aus dem ORF Landesstudio Niederösterreich, die am Freitag, 1. April 2022, um 18.30 Uhr lokal in ORF 2 N zu sehen ist.

Gestaltung: Benedikt Fuchs

Rückfragen & Kontakt:

ORF Landesstudio Niederösterreich

Mag. Sofija Nastasijevic

02742/2210-23572