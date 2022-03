FPÖ – Kassegger zu Energiekrise: Wenn Minister und Kanzler ihre Arbeit nicht machen können oder wollen, sind sie fehl am Platz

Wien (OTS) - „Schwere Zeiten erfordern besondere Maßnahmen mit Sinn und Nachhaltigkeit“, so kommentierte der freiheitliche Energiesprecher NAbg. Axel Kassegger die Forderung der Industriellenvereinigung (IV) nach einem Energiestaatssekretär. Damit stelle jedoch die ÖVP der grünen Energieministerin anscheinend die schwarze Rute ins Fenster. Fest stehe, dass Gewessler ihre Aufgaben nicht mache, um Österreich vor einem Gasengpass und den Energiepreisteuerungen zu schützen. Feste stehe aber auch, dass die ÖVP als Hauptpartner in dieser Koalition ebenso versage, so Kassegger.

„Diese Regierung soll endlich handeln und nicht publikumswirksam eine Kommission nach der anderen gründen und obendrein mit ‚Sonderamteln‘ die Steuerzahler noch weiter belasten. Wenn Minister und Kanzler ihre Arbeit nicht machen können oder wollen, sind sie fehl am Platz. Das Sesselkleben ist aber für die ‚dunkle Seite der Macht‘ typisch, egal ob der Staatsanwalt an die Tür klopft oder unser Land gegen die Wand gefahren wird“, betonte Kassegger.

