Podiumsgespräch: ÖSTERREICH BRAUCHT EINE POLIZEILICHE ERMITTLUNGSSTELLE

Wien (OTS) -



Podiumsdiskussion zum Thema POLIZEILICHE ERMITTLUNGSSTELLE IN

ÖSTERREICH



Das Problem von Polizeigewalt ist auch in Österreich groß. Amnesty

International hat vor kurzem dazu einen Bericht veröffentlicht, in

dem das strukturelle Problem von Straflosigkeit bei Polizeigewalt

aufgezeigt wird.



Gemeinsam mit anderen NGOs fordern wir seit vielen Jahren die

Einrichtung einer unabhängigen Ermittlungsstelle gegen Polizeigewalt

unter Einbeziehung von internationalen Standards und

Berücksichtigung von good practice sowie unter Berücksichtigung der

Expertise der Zivilgesellschaft.



Sprecher*innen am Podium:

• Anna Giudice, Prevention and Criminal Justice Officer,

UNODC:

• Moritz Birk, Advocacy & Research Director Amnesty

International Österreich

• Noomi Anyanwu, Sprecherin des Black Voices Volksbegehren

• Hermann Greylinger, Polizeigewerkschafter, FSG

• Walter Rosenkranz, Volksanwalt

• Stephanie Krisper, Fraktionsvorsitzende NEOS

• Georg Bürstmayr, Polizeisprecher der Grünen



Wir freuen uns auf zahlreiche Teilnahme und bitten um Zu- oder

Absage inkl. Information, ob Sie persönlich oder virtuell teilnehmen

möchten. Den Teilnahmelink schicken wir Ihnen dann kurzfristig zu.



Datum: 4.4.2022, 18:00 - 19:30 Uhr



Ort:

Presseclub Concordia

Bankgasse 8, 1010 Wien



