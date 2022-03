Ein Ramadan des Miteinanders

Ramadan-Projekt der MJÖ „Fasten Teilen Helfen“ geht mit Fokus auf gesellschaftlichen Zusammenhalt in die nächste Runde

Als muslimische Bürgerinnen und Bürger kommen wir unserer Verantwortung gegenüber Menschen in Not nach. Überall wo das Miteinander zu spalten droht und Menschen Hilfe benötigen, stehen unsere Jugendlichen gleichsam eines Bindeglieds an Ort und Stelle, um zu helfen. Der Ramadan ist eine Zeit der Besinnung und des Miteinanders. Diesen wollen wir heuer speziell mit unseren NachbarInnen aus der Ukraine verbringen Adis Serifovic, Bundesvorsitzender Muslimische Jugend Österreich

Wien (OTS) - Das jährlich wiederkehrende, karitative Projekt der Muslimischen Jugend Österreich „Fasten Teilen Helfen“ hat dieses Jahr schon einen Frühstart eingelegt. Der Krieg in der Ukraine ließ muslimische Jugendliche nicht unbewegt. Seit der Ankunft der ersten Geflüchteten, helfen muslimische Jugendliche Tag und Nacht unermüdlich im Ankunftszentrum in Wien aus. Zusätzlich dazu finden auch reguläre Aktivitäten, wie Kochen für Obdachlose, Engagement in SeniorInnenheimen oder Aushilfe in Bildungszentren, über den gesamten Ramadan hinweg, statt.

„ Als muslimische Bürgerinnen und Bürger kommen wir unserer Verantwortung gegenüber Menschen in Not nach. Überall wo das Miteinander zu spalten droht und Menschen Hilfe benötigen, stehen unsere Jugendlichen gleichsam eines Bindeglieds an Ort und Stelle, um zu helfen. Der Ramadan ist eine Zeit der Besinnung und des Miteinanders. Diesen wollen wir heuer speziell mit unseren NachbarInnen aus der Ukraine verbringen “, so Bundesvorsitzender Adis Šerifović.



Wir laden MedienvertreterInnen herzlich dazu ein, folgende Termine zu begleiten:



• Kochen für Geflüchtete aus der Ukraine (Termin folgt)

• Aushilfe im Ankunftszentrum (Termin folgt)

• Landschaftspflegeaktion in Kooperation mit MA49 (08.04.2022)



Für alternative Aktivitäten im Hinblick auf den Fastenmonat können sich MedienvertreterInnen an den untenstehenden Kontakt wenden.



