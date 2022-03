Seriensieger: „Heute“ ist auch 2021 die klare Nummer-1-Tageszeitung in Wien - und die meistgelesene Gratis-Tageszeitung in Österreich

Wien (OTS) - Die Medienforscher der Media Analyse attestieren: „Heute“ ist die Lieblingszeitung der Wiener:innen. In der Kategorie Tageszeitungen – also sowohl Kauf- als auch Gratiszeitungen – konnte mit 352.000 Leser:innen die signifikante Marktführerschaft in Wien hinsichtlich Leser:innen pro Ausgabe eindrucksvoll bestätigt werden.

Aber auch für Gesamtösterreich konnte – in der Kategorie Gratis-Tageszeitungen – mit überzeugenden 706.000 Leser:innen die Nummer-1-Position eingenommen werden.

Hier die Ergebnisse der Tageszeitung „Heute“ im Detail:

national: 706.000 Leser:innen, das entspricht einer Reichweite von 9,3 %. „Heute“ Wien: 352.000 Leser:innen, das entspricht einer Reichweite von 21,8 %.

Wien: 352.000 Leser:innen, das entspricht einer Reichweite von 21,8 %. „Heute“ Niederösterreich: 188.000 Leser:innen, das entspricht einer Reichweite von 13,1 %.

Niederösterreich: 188.000 Leser:innen, das entspricht einer Reichweite von 13,1 %. „Heute“ Oberösterreich: 108.000 Leser:innen, das entspricht einer Reichweite von 8,6 %.

Oberösterreich: 108.000 Leser:innen, das entspricht einer Reichweite von 8,6 %. „Heute“ Burgenland: 20.000 Leser:innen, das entspricht einer Reichweite von 7,8 %.

„Heute“ an der Spitze im MA-Reichweitenranking

„Die Media-Analyse zeigt sehr deutlich, dass die zuletzt durch die österreichische Auflagenkontrolle bestätigte Auflagensteigerung zielgerichtet und damit genau an den richtigen Stellen durchgeführt wurde. Durch diese Maßnahmen steht ‚Heute‘ in Wien weiterhin an der Spitze aller Tageszeitungen und auch österreichweit in der Kategorie Gratis-Tageszeitungen“, freuen sich Herausgeberin Dr. Eva Dichand und Geschäftsführer Wolfgang Jansky.

Leser:innen haben Lust auf „Heute“

„Ich freue mich, dass so viele Menschen im Land weiterhin Lust auf schnelle, kompetente und verantwortungsvoll erstellte Nachrichten haben. Mein Dank gilt allen, die ‚Heute‘ die Treue halten und allen neuen Leserinnen und Lesern“, so Chefredakteur Dr. Christian Nusser.

Media-Analyse beweist: „Heute“ ist ein starker Werbeträger

„Mit täglich 706.000 Leser:innen national und mit 352.000 Leser:innen in Wien bestätigt sich auch 2021 eindrucksvoll, welche Werbekraft unsere Kunden von ‚Heute‘ erwarten dürfen“, analysiert „Heute“-Sales- Geschäftsführer Gernot Fischer, MBA, Bakk. Phil., der sich „auch bei allen treuen Werbekunden für das in ‚Heute‘ gesetzte Vertrauen bedanken möchte“, die Ergebnisse.

Über die Medienforschung

In Österreich stehen für die Mediengattung Print im Wesentlichen zwei Untersuchungsmethoden zur Verfügung. Einerseits ist dies die Media-Analyse (MA), andererseits die Österreichische Auflagenkontrolle (ÖAK).

Die ÖAK kontrolliert die gemeldeten Auflagenzahlen von Printmedien und bietet Informationen zur detaillierten Auflagenstruktur eines Printmediums. Die ÖAK misst im Unterschied zur Media-Analyse nicht die Anzahl der Leser:innen, sondern die Auflagenzahlen. Die Media-Analyse ist die größte Studie zur Erhebung des Medienkonsums in Österreich und gilt als Leitwährung für Reichweiten.

Quelle: Media-Analyse 2021; hinsichtlich Leser pro Ausgabe, Kategorie Gratis-Tageszeitung. Nummer 1 seit 2010. In Wien Nummer-1-Tageszeitung ex aequo mit der „Kronen Zeitung“ (2010, 2020). Details zur Schwankungsbreite www.media-analyse.at.

