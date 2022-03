SAFEBIKE Wien: E-Scooter & Stromrollerfahren am 09. und 10. April vor dem Burgtheater in Wien

Die Stadt Wien erweitert die „Safebike Wien“ Veranstaltungen 2022 um Fahrtechniktrainings direkt vor dem Burgtheater Wien

Enzersfeld (OTS) - Die Stadt Wien – Verkehrsorganisation und technische Verkehrsangelegenheiten erweitert die „Safebike Wien“ Veranstaltungen 2022 um Fahrtechniktrainings direkt vor dem Burgtheater Wien.



Einfach zum Burgtheater am Josef Meinrad Platz kommen und mit modernen Stromrollern fahren, um zu erleben, wie sicher und einfach, aber auch herausfordernd es sein kann, sicher in der City ans Ziel zu gelangen!



Es erwarten Dich kompetente Instruktoren, die Dir die modernen Elektrofahrzeuge erklären und auch zeigen, wie es geht. Der Parcours ist einfach zu bewältigen. Überdies gibt es auch eine Geschicklichkeitsprüfung, bei der Du Dich laufend messen und verbessern kannst.



In Zusammenarbeit mit E-Scooter Betreibern und mit Partnern der Motorrad-Branche können Interessierte abseits vom Straßenverkehr elektrische City-Flitzer gefahrlos kennenlernen, probefahren und sich schulen lassen, um auf der Straße noch sicherer voranzukommen.



„Die Safebike hat Tradition! Damit diese Tradition auch weiterhin erfolgreich und zugleich zukunftsweisend fortgeführt werden kann, betreten wir Neuland und entwickeln die Safebike Wien Schritt für Schritt in Richtung emissionsfreie Zukunft.“, so Markus Raab, Leiter der Stadt Wien - Verkehrsorganisation und technische Verkehrsangelegenheiten.



Eine Anmeldung zur Safebike Wien vor dem Burgtheater ist nicht erforderlich, einfach vorbeikommen und Strom geben!



Adresse: 1010 Wien, Josef Meinrad Platz (vor dem Burgtheater)



Zeitraum: Samstag, 09. und Sonntag, 10. April 2022, jeweils von 10:00 bis 18:00 Uhr

Rückfragen & Kontakt:

Motorradreporter.com

Das online Motorradmagazin.at

Karl Katoch

office @ katoch.at

www.motorradreporter.com

www.safebike.at