Wiener Lokalbahnen starten OnDemand-Verkehr in Traiskirchen

City Taxi Traiskirchen über die easymobil-App als OnDemand-Verkehr buchbar

Wien (OTS) - Seit Ende März gibt es das City Taxi Traiskirchen auch als OnDemand-Verkehr. Die digitale Buchung via Smartphone erfolgt einfach über die easymobil-App der Wiener Lokalbahnen. Die Wiener Lokalbahnen (WLB) bieten damit erstmals einen OnDemand-Verkehr auf Gemeindeebene an.



easymobil-App verknüpft Öffis und OnDemand-Verkehr

Schon bisher konnte man über die easymobil-App der WLB Fahrscheine für den öffentlichen Verkehr in der Ostregion, zum Beispiel für die Badner Bahn, kaufen. Auch die Wege mit öffentlichen Verkehrsmitteln sind dank der Routingfunktion mittels easymobil-App einfach planbar.

„Jetzt haben wir die easymobil-App um die neue OnDemand-Funktion erweitert und kombinieren so ideal öffentlichen Verkehr mit dem City Taxi Traiskirchen in einer Smartphone-App. Damit schaffen wir auch eine Lösung für die last bzw. first mile von zuhause zum öffentlichen Verkehr und zurück“, so WLB-Geschäftsführerin Monika Unterholzner. „Durch das neue Service ist eine Taxibestellung einfach auf Knopfdruck möglich. Neben kurzfristigen Buchungen mit 15 Minuten Vorlaufzeit können Fahrten auch bis zu einer Woche im Voraus reserviert werden.“ Betrieben wird das City Taxi von einem lokalen Taxiunternehmen.

Direkte Anbindung zur Badner Bahn

Das Zielgebiet des City Taxis umfasst neben dem Gemeindegebiet von Traiskirchen auch das Landesklinikum in Baden. An den Haltestellen Traiskirchen Lokalbahn, Tribuswinkel-Josefsthal und Möllersdorf Lokalbahn gibt es eine direkte Umsteigemöglichkeit von der Badner Bahn auf das City Taxi Traiskirchen. Mit der easymobil-App wird eine durchgängige Buchung von Öffis und dem City Taxi Traiskirchen mit einer Anwendung möglich.

Fahrtenbündelung für den Klimaschutz

Das neue Buchungssystem bündelt die verschiedenen Buchungsanfragen, das System errechnet die schnellste Verbindung und die Fahrgäste mit derselben Wegstrecke können gemeinsam an ihr Ziel gelangen. Das spart unnötige Fahrkilometer und ist ein weiterer Beitrag zum Klimaschutz.

Rückfragen & Kontakt:

WIENER LOKALBAHNEN Gmbh

(01) 90444-53021

presse @ wlb.at

www.wlb.at