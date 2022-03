Starke Größe: RegionalMedien Austria erreichen 3,173 Mio. Leserinnen und Leser* österreichweit

Wien (OTS) - Im Zuge der heute veröffentlichten Daten der Reichweitenstudie Media-Analyse weisen die Medien der RegionalMedien Austria gesamt eine Print-Reichweite von 41,9 Prozent* aus. Mit ihren österreichweit 129 Zeitungsausgaben in allen Bezirken Österreichs liefert das national agierende Medienhaus wöchentlich relevante Nachrichten aus der jeweiligen Lebensumgebung der Menschen in den Regionen. In der Hauptstadt punkten die RegionalMedien Wien mit der BezirksZeitung mit einer ausgewiesenen Reichweite von 25,7 Prozent in Wien*. Mit ihren 23 Bezirksausgaben ist für jede und jeden in Wien* etwas dabei.

„ Lokale Berichterstattung ist aus unserem Leben nicht mehr wegzudenken. Mit 3,173 Millionen Leserinnen und Lesern* österreichweit und der höchsten Print-Reichweite* sind wir ganz vorne dabei ”, so Gerhard Fontan, Vorstand der RegionalMedien Austria. „ Das Mediennutzungsvershalten der Menschen ändert sich und teilt sich auf mehrere Devices auf – wir sind mit unserem breit gefächerten Angebot crossmedial aufgestellt und runden unser Print-Angebot unter anderem mit unserem Online-Portal MeinBezirk.at ab. ”

Direkt dran an einer breiten Zielgruppe.

„ Wir sind durch unseren nationalen Erfolg breit positioniert und erreichen mit unseren Zeitungen alle Altersgruppen, insbesondere auch jüngere Zielgruppen. In der Altersgruppe von 20 bis 29 Jahren können die Zeitungen der RegionalMedien Austria gesamt eine Reichweite von aktuell 19,8 Prozent* für sich verbuchen. Kein anderes in der MA erhobenes Printprodukt hat österreichweit in diesem jungen Publikum mehr Leserinnen und Leser ”, freut sich Gerhard Fontan.

Die veröffentlichten Zahlen bestätigen einmal mehr die zuverlässige Größe der RegionalMedien Austria am heimischen Medienmarkt und dass sie für viele Menschen als verlässlicher Partner in den einzelnen Regionen Österreichs gelten. Durch den neuen einheitlichen Marktauftritt der RegionalMedien Austria und ihrer Produkte ist die Wiedererkennbarkeit unter der Bevölkerung Österreichs gesichert.

*Quelle: MA 2021 (Erhebungszeitraum 01-12/2021). Nettoreichweite RegionalMedien Austria gesamt in Leser pro Ausgabe in Ö. 14+ und in der Zielgruppe 20-29 Jahre in Ö., sowie Nettoreichweite BezirksZeitung in Leser pro Ausgabe in Wien 14+. Max.Schwankungsbreiten: Österreich 14+: ±0,8%, 20-29 Jährige in Ö.: ±2,6%, Wien 14+: ±1,9%; wöchentlich, kostenlos.



