Stefanie Werger und Natalia Klitschko am 1. April im Gespräch mit „Vera“ in ORF 2

Wien (OTS) - Am Freitag, dem 1. April 2022, sind Austropoplegende Stefanie Werger, die sich nach 40 Jahren von der Bühne verabschiedet, und Sängerin Natalia Klitschko, die über den Krieg in ihrer Heimat, der Ukraine, spricht, ab 21.20 Uhr zu Gast bei „Vera“ in ORF 2.

Stefanie Werger, eine unverrückbare Größe der heimischen Künstlerszene, nimmt nach 40 Jahren unwiderruflich Abschied von der Bühne. Sie meint: „Irgendwann ist es Zeit aufzuhören, ich möchte nicht auf den Mitleidsbonus der Fans warten.“ Den ersten Schritt zum endgültigen Lebewohl mit einer Abschiedstournee macht sie bei Vera Russwurm mit ihrem neuen Lied „Langsam wea i miad“.

Die dreifache Mutter und Sängerin Natalia Klitschko schildert, wie sie den Krieg in ihrer Heimat Ukraine erlebt und spricht von der Angst um ihren Mann Vitali Klitschko, den ehemaligen Boxweltmeister und amtierenden Bürgermeister von Kiew, der dort furchtlos ausharrt und ihr täglich eine SMS schickt mit den Worten: „Ich bin noch am Leben“. Seinen genauen Aufenthaltsort kennt sie nicht. Natalia Klitschko möchte sich auch bei der österreichischen Bevölkerung für deren große Unterstützung bedanken. In „Vera“ singt sie a cappella die ukrainische Nationalhymne.

Rückfragen & Kontakt:

ORF-Pressetelle

Lisa Matisovits

(01) 87878 - DW 17735

https://presse.ORF.at