CMS berät Siemens Österreich bei Verkauf von Facilitymanagement-Tochter

Apleona übernimmt Siemens Gebäudemanagement und -Services (SGS). Siemens Österreich wird von CMS Wien rechtlich begleitet.

Wir sind stolz Siemens bei diesem Projekt mit einem fachbereichsübergreifenden Team unterstützen und unseren Beitrag zur weiteren Schärfung von Siemens als fokussiertes Technologieunternehmen in Österreich leisten zu können. Alexander Rakosi, Partner bei CMS Wien, Rechtsanwalt für Gesellschaftsrecht/M&A

Wien (OTS) - Siemens Österreich hat den Verkauf der Siemens Gebäudemanagement & -Services G.m.b.H. (SGS) an Apleona vereinbart. Das Closing der Transaktion wird im Laufe des dritten Quartals des Geschäftsjahres erwartet und steht unter den üblichen kartellrechtlichen Vorbehalten. Beide Unternehmen pflegen seit Jahren eine sehr enge und gute Beziehung. Durch die geplante Bündelung der Kräfte und ein daraus resultierendes erweitertes und verbessertes Serviceangebot soll die SGS weiter gestärkt werden.

Siemens Österreich wird von der Wiener Anwaltskanzlei CMS Reich-Rohrwig Hainz unter der Führung von Alexander Rakosi, Partner im Corporate/M&A, rechtlich beraten und begleitet. Das CMS Kernteam besteht weiters aus den M&A-Expert:innen Florian Mayer, Marie-Christine Lidl, Anna Hiegelsperger und Matthias Emich. Mit den steuerrechtlichen Themen beschäftigen sich Sibylle Novak und Alexander Hiermann, in Arbeitsrechtsfragen wird von Andrea Potz und Jens Winter und in wettbewerbsrechtlichen Belangen von Bernt Elsner und Marlene Wimmer-Nistelberger beraten. Zusätzliche Unterstützung in der Transaktionsabwicklung kam von Daniela Karollus-Bruner, Robert Keisler, Dieter Zandler und Clemens Grossmayer.

Siemens Gebäudemanagement & -Services G.m.b.H. mit Sitz in Wien ist ein herstellerneutraler Komplett­anbieter und erfolgreicher Full-Service-Dienstleister im technischen Gebäude­manage­ment mit rund 260 Mitarbeiter:innen. Zu den Kunden gehören Institutionen aus dem Gesundheitswesen, der Kultur und Bildung, im Handel, der Logistik sowie renommierte Wirtschafts­unter­nehmen. Im vergangenen Geschäftsjahr wurde ein Umsatz von rund 75 Millionen Euro erzielt.

