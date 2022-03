„Was gibt es Neues?“ mit Palfrader, Prenner-Kasper, Schreiner, Ratschiller und Sarsam

Am 1. April um 22.15 Uhr in ORF 1

Wien (OTS) - Oliver Baier schickt sein Rateteam dieses Mal angesichts des Datums in den April! Und so erfreuen sich am Freitag, dem 1. April 2022, um 22.15 Uhr in ORF 1 Robert Palfrader, Lydia-Prenner-Kasper, Clemens Maria Schreiner, Hosea Ratschiller und Omar Sarsam über so manchen Scherzartikel, der ihnen zugeworfen wird.

Bei den Fragen geht es eher tierisch zu, zum Beispiel: Was ist ein „Hasenkurbler“? Und „Starmania 22“-Juror Josh. möchte wissen, was man unter einem „Entenabend“ versteht.

