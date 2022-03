ASFINAG: Winterrückkehr in großen Teilen Österreichs zu erwarten

Schneefälle bis in tiefere Lagen möglich; Winterausrüstung nach wie vor wichtig

Wien (OTS) - Der Winter ist am kommenden Wochenende noch einmal auf Stippvisite in Österreich. Die Prognose zeigt, dass die Temperaturen in ganz Österreich von frühlingshaft auf winterlich zurückgehen. Zusammen mit abgekühlten Fahrbahnoberflächen und zumindest stärkeren Regenfällen, stellen sich wiederholt winterliche Fahrbahnverhältnisse auf Österreichs Autobahnen und Schnellstraßen ein. In höheren Abschnitten kann es durchaus auch zu Schneefällen kommen. Die ASFINAG ist vorbereitet auf neuerliche Wintereinbrüche. „Unsere Autobahnmeistereien sind einsatzbereit und gut vorbereitet. Wichtig ist, auf Winterausrüstung, Geschwindigkeit und ausreichend Abstand zu achten. Das gilt speziell in den kommenden Tagen für fast das gesamte Streckennetz der ASFINAG“, sagt Heimo Maier-Farkas, Leiter der ASFINAG Autobahnmeistereien.

