Aviso: Caritas präsentiert Befragung unter Menschen mit Behinderungen zum Thema Arbeitsmarkt

Caritas präsentiert Befragung unter Menschen mit Behinderungen zum Thema Arbeitsmarkt

Gemeinsam mit Betroffenen widmet sich Caritas Präsident Michael Landau im Rahmen einer Pressekonferenz der Frage: Von der Werktstätte auf den ersten Arbeitsmarkt?

Wien (OTS) - Welche Bedarfe haben Menschen, die derzeit in Caritas-Werkstätten sowie integrativer Beschäftigung tätig sind? Welche Hürden nehmen sie wahr und welche möglichen Ängste und Wünsche beschäftigen sie, wenn sie an einen Wechsel von der Werkstätte hin zum allgemeinen Arbeitsmarkt denken?

Diese und andere Fragen hat die Caritas Menschen mit Behinderungen im Rahmen einer Befragung gestellt. In einer Pressekonferenz präsentiert Caritas Präsident Michael Landau gemeinsam mit Barbara Schiller, Leiterin der Fähigkeitsorientierten Aktivität der Caritas Oberösterreich die Ergebnisse der Befragung. Zudem berichten Betroffene - Lisi Klaus, Elke Gruber und Andreas Knogler - von ihren Erfahrungen und Erlebnissen zum Thema.

Fakt ist: Eine der großen Herausforderungen von Menschen mit Behinderungen ist es, in der Arbeitswelt Fuß zu fassen. Und im Moment werden Stimmen der unmittelbar Betroffenen in politischen Entscheidungen zu wenig gehört und berücksichtigt. Insbesondere die Meinungen von Menschen mit intellektuellen Beeinträchtigungen finden selten Eingang in politische Prozesse sowie menschenrechtlichen Diskurse. Um diese Schieflage zu adressieren, widmet sich die Caritas gemeinsam mit Betroffenen dem Thema und zeigt auf, was es für einen inklusiven Arbeitsmarkt in Österreich braucht.

Caritas Präsident Michael Landau präsentiert gemeinsam mit Barbara Schiller, Leiterin der Fähigkeitsorientierten Aktivität der Caritas Österreich Ergebnisse aus Befragung unter Menschen mit Behinderungen zum Thema Arbeitsmarkt. Betroffene Menschen mit Behinderungen erzählen zudem von ihren Erfahrungen und Erlebnissen im Bereich Arbeit.



Datum: 05.04.2022, 10:00 Uhr

Ort: Badeschiff

Am Donaukanal, Franz-Josefs-Kai 4, 1010 Wien, Österreich

