10 Fuchsbabys gerettet und ins Tierschutzhaus Vösendorf gebracht

Tiere entdeckt, da sie in der Nacht nach ihrer Mutter schrien

Wien/Vösendorf/Brunn am Gebirge (OTS) - Gestern wurden 4 Fuchsbabys (Geschwister) ins Tierschutzhaus in Vösendorf gebracht. Sie wurden in Brunn am Gebirge unter einem Schiffscontainer gefunden. Entdeckt wurden sie, da sie die ganze Nacht hindurch lautstark nach der Mutter schrien. Als das Muttertier nicht erschien hat eine tierliebe Privatperson die Füchse hervorgeholt und zu Tierschutz Austria gebracht, wo die Kleinen nun untersucht und versorgt werden.

Erst am Freitag zuvor kamen 6 junge Füchse (auch Geschwister) aus Enzersdorf im Thale nach Vösendorf, nachdem sie in einem Stadel gefunden wurden.

„Jahr für Jahr nehmen wir hunderte von „kleinen und großen Wilden“ bei uns auf, versorgen sie medizinisch, pflegen sie gesund und entlassen sie schließlich zurück in die Freiheit. Besonders unsere „kleinen Wilden“ benötigen intensive Pflege – bei Tag und bei Nacht. Regelmäßig werden unsere Pflegerinnen und Pfleger zu Ziehmüttern und Ziehvätern. Das ist nur dank vieler Unterstützerinnen und Unterstützern möglich!" bedankt sich Tierschutz Austria Präsidentin Madeleine Petrovic und verweist auf das Spendenprojekt "Wildtiere in Not".

"Bei der Entdeckung solch junger Wildtiere ist es sehr wichtig, das Geschehen lange zu beobachten und nicht sofort einzugreifen; vielleicht ist das Muttertier ganz in der Nähe. Im Falle unserer Füchschen war das leider nicht der Fall; nach langer Zeit des Wartens wurden sie deshalb gerettet und zur Versorgung in unser Tierschutzhaus gebracht.", informiert Petrovic.

Die kleinen, hilfsbedürftigen Füchschen werden nun – wie das bei jungen Wildtieren üblich ist – Tag und Nacht betreut. Die größeren Füchschen beginnen schon selbstständig Nahrung aufzunehmen, brauchen aber noch die Hilfe der PflegerInnen, die sie mit dem Fläschchen zufüttern.

"Wildtiere in Not"



Bilder der geretteten Füchse

(c) Tierschutz Austria; auf E-Mail-Anfrage Bilder in anderem Format möglich

