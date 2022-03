Ascend vereinbart die Übernahme von Formulated Polymers Ltd.

Houston, 31. März 2022 (ots/PRNewswire) - Ascend Performance Materials hat eine Vereinbarung zur Übernahme der Compounding-Abteilung von Formulated Polymers Limited, einem führenden Hersteller technischer Materialien in Chennai, Indien, getroffen. Diese Akquisition wird Ascends erste Produktionsbasis auf dem Subkontinent schaffen und Ascends globale Reichweite im Bereich der Elektro- und E-Mobilitätsanwendungen stärken.

Die Vereinbarung umfasst eine Produktionsstätte im Weltmaßstab in Chennai sowie Lagerhäuser in ganz Indien. Formulated Polymers, das seit über drei Jahrzehnten als Polyamid-Compoundeur in Indien tätig ist, ist derzeit Lizenznehmer von Ascends Starflam® flammhemmende Polyamide.

„Die Nachfrage nach unseren Materialien in Indien ist stark und wächst", sagte Phil McDivitt, Präsident und CEO von Ascend. „Das Team von Formulated Polymers hat ein exzellentes, diversifiziertes Unternehmen mit einer nachgewiesenen Erfolgsbilanz in der Technologieentwicklung von Polyamiden aufgebaut. Wir freuen uns darauf, auf ihrer Expertise aufzubauen, um zusätzliches wertschöpfendes Wachstum in Indien und darüber hinaus zu fördern

Ascend, ein voll integrierter Hersteller von langlebigen technischen Werkstoffen, hat in den letzten vier Jahren seine globale Produktionsbasis durch fünf Übernahmen erweitert, die jeweils auf spezifische Synergien mit dem Kerngeschäft des Unternehmens ausgerichtet waren. Diese Akquisition bietet Ascend eine bedeutende Wachstumsmöglichkeit in Indien, einer der wachstumsstärksten Volkswirtschaften der Welt.

„Kundenorientierung ist einer unserer Werte", sagte John Saunders, Vizepräsident von Ascend für Europa, den Nahen Osten, Nordafrika und Indien. „Wir freuen uns darauf, unsere Kunden in einem schnell wachsenden Markt zu unterstützen, indem wir weiterhin in Kapazitäten, technische Ressourcen und Produktentwicklung investieren, um ihre Anforderungen zu erfüllen

Der Abschluss der Transaktion wird für den 1. Mai erwartet, nachdem die erforderlichen Genehmigungen erteilt wurden. Die Details der Vereinbarung wurden nicht bekannt gegeben.

Ascend Performance Materials stellt Hochleistungsmaterialien für den täglichen Bedarf und neue Technologien her. Unser Schwerpunkt liegt auf der Verbesserung der Lebensqualität und der Förderung einer besseren Zukunft durch Innovation. Mit Sitz in Houston, Texas, und regionalen Niederlassungen in Shanghai, Brüssel und Detroit sind wir ein voll integrierter Anbieter von Materiallösungen mit globalen Produktionsstätten in Nordamerika, Europa und Asien. Unsere 2.800 Mitarbeiter weltweit stellen technische Materialien, Stoffe, Fasern und Chemikalien her, die für sicherere Fahrzeuge, sauberere Energie, bessere medizinische Geräte, intelligentere Haushaltsgeräte und langlebigere Kleidung und Konsumgüter verwendet werden. Wir engagieren uns für Sicherheit, Nachhaltigkeit, Integration und Vielfalt sowie für den Erfolg unserer Kunden und unserer Gemeinden.

