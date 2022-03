Lions Clubs International zu Gast im Parlament

Internationaler Wettbewerb zeichnet Plakate und Essays von SchülerInnen zum Thema Frieden aus

Wien (PK) - Im Parlament fand heute der Lions Tag mit den Vereinten Nationen zum Thema "Friede und Völkerverständigung" statt. Im Rahmen der Veranstaltung wurden Plakate sowie Essays von SchülerInnen zum Thema Frieden ausgezeichnet. Frieden müsse gestiftet werden und dazu leiste der Plakatwettbewerb des Lions Clubs International einen wichtigen Beitrag, zeigte sich Bildungsminister Martin Polaschek in einer Videobotschaft überzeugt. Dadurch würden junge Menschen in der ganzen Welt angeregt, sich mit dem so bedeutsamen Thema Frieden zu beschäftigen.

Lions unterstützen Menschen aus der Ukraine

Unter der Moderation von Larissa Robitschko rückte insbesondere der Ukraine-Konflikt in den Fokus der Veranstaltung. Lions auf der ganzen Welt tragen zur Unterstützung der Ukraine bei und sammeln Spenden, unterstrich Robitschko. Zahlreiche Lions Clubs brachten Hilfsgüter zu der ukrainischen Grenze. Erst diesen Morgen übergaben die österreichischen Lions eine Spende von 25.000 € an die Lions Clubs International Foundation (LCIF), um die Nachbarstaaten bei der Versorgung ukrainischer Flüchtlinge zu unterstützen, gab Robitschko bekannt.

Angesichts des Krieges in der Ukraine sei die Arbeit der Lions derzeit wichtiger denn je, eröffnete Walter Zemrosser, Vertreter des Lions Clubs International bei den Vereinten Nationen in Wien, die Veranstaltung. Er hoffe, die Lions können dazu beitragen, den Krieg so bald wie möglich zu beenden. Auch der Friedensplakat-Wettbewerb leiste einen wichtigen Beitrag für eine friedvolle Welt, unterstrich Zemrosser.

Die Rolle des Parlaments gehe weit über die Gesetzgebung hinaus, unterstrich der Sprecher der Parlamentsdirektion Karl-Heinz Grundböck. Er stellte ein friedliches und respektvolles Miteinander in den Mittelpunkt seiner Rede. In Bezug auf die Ukraine plädierte Grundböck für ein Leben in Frieden und gegenseitigen Respekt. Das entspreche auch den zentralen Zielen der Lions.

Lions Clubs: Seit über 100 Jahren im Dienste der Menschen gemeinsam mit den Vereinten Nationen

Unter dem Motto "We serve" setze sich seine Organisation seit mehr als einem Jahrhundert dafür ein, die Welt zu einem besseren Ort zu machen, betonte der Präsident von Lions Clubs International Douglas Alexander. Allein im letzten Jahr seien mehr als 335 Millionen Menschen im Rahmen von Nahrungs-, Gesundheits- oder Umweltschutzprojekten unterstützt worden. Dabei habe man immer auf eine enge Zusammenarbeit mit den verschiedenen UN-Organisationen wie der WHO, der UNICEF oder dem UNODC (Büro für Drogen- und Verbrechensbekämpfung) gesetzt. Auch während der Corona-Pandemie hätten sich die Mitglieder der regionalen Lions Clubs in ihren Ländern mit großem Engagement für Präventions- und Impfmaßnahmen eingesetzt. Das aktuelle Augenmerk liege auf der Linderung der Folgen der furchtbaren humanitären Krise in der Ukraine, wo ein Krieg Millionen Menschen zur Flucht gezwungen habe. Dafür habe die Lions Clubs International Foundation mehr als 200.000 Dollar bereitgestellt. Die Mittel fließen dabei nicht nur in die Ukraine selbst, wo dringend notwendige Nahrungsmittel, Medikamente und andere Hilfsgüter gekauft werden können, sondern auch in Nachbarländer wie etwa Polen, Slowakei, Ungarn und Rumänien, berichtete die frühere Präsidentin von Lions Clubs International Gudrun Yngvadottir. Seit Beginn der Foundation im Jahr 1968 seien insgesamt über eine Milliarde Dollar gesammelt worden.

Da die Lions und die UN-Organisationen so viele gemeinsame Werte teilen, sei die enge Zusammenarbeit zwischen den beiden Partnern nicht überraschend, meinte Jean-Luc Lemahieu vom Büro der Vereinten Nationen für Drogen- und Verbrechensbekämpfung (UNODC). Als Beispiel führt er an, dass zusammen mit den Lions ein sehr erfolgreiches Programm zur Drogenprävention auf die Beine gestellt wurde, wodurch schon 15.000 junge Menschen in den verschiedensten Ländern erreicht worden seien.

Internationaler Friedensplakat- und Essaywettbewerb

Ihr Bild zeige, wie alle Menschen zusammenhängen, auch mit jenen, die man nicht persönlich kennt, bedankte sich die slowenische Grundschülerin Anja Rože für den internationalen Hauptpreis des Friedensplakatwettbewerbs 2021-2022. Seit 1988 organisieren Lions-Clubs weltweit den Kunstwettbewerb "Lions International Peace Poster Contest". Dabei können Kinder Friedensplakate erstellen, die ihre Visionen von Frieden ausdrücken und die Welt durch Kunst und Kreativität inspirieren sollen.

Die Gewinnerin des diesjährigen Aufsatzwettbewerbs stammt aus Indien. Im Jahr 2010 riefen die Lions den "Lions International Essay Contest" ins Leben, um Kindern mit Sehbehinderungen die Möglichkeit zu geben, ihre Gefühle zum Thema Frieden mitzuteilen.

Über den Lions Club

Der im Jahr 1917 gegründete Lions Club zählt mit über 1,4 Millionen Mitgliedern in mehr als 200 Regionen und Ländern, die in 49.000 Clubs organisiert sind, zu einer der größten Hilfsorganisationen der Welt. Ihre enge Zusammenarbeit mit den Vereinten Nationen geht auf ihre beratende Tätigkeit bei der Ausarbeitung der NGO-Charta der Vereinten Nationen im Jahr 1945 zurück. Um diese Kooperation weiter zu stärken, wird jährlich ein Lions Tag mit VertreterInnen der UN organisiert. Seit mehr als 30 Jahren nehmen jährlich 600.000 SchülerInnen weltweit am Friedensplakatwettbewerb der Lions teil. (Schluss) gla/sue/pst

