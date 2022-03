PHAGO gratuliert der gewählten Apothekerkammer-Spitze

Vollgroßhändler und Apotheker sichern gemeinsam die Arzneimittelversorgung des Landes.

Wien (OTS) - „Im Namen des gesamten PHAGO-Vorstandes gratuliere ich dem gewählten Präsidium der Apothekerkammer mit Ulrike Mursch-Edlmayr an der Spitze sowie Raimund Podroschko und Jürgen Rehak als Vizepräsidenten . Großhandel und Apotheker sind wichtige Partner, wenn es darum geht, die Arzneimittelversorgung in Österreich sicher zu stellen.“, so der Präsident des Verbandes der Arzneimittel-Vollgroßhändler PHAGO, Andreas Windischbauer.

Die gute Zusammenarbeit zwischen Arzneimittel-Vollgroßhandel und Apothekerkammer hat sich in der Corona-Pandemie neuerlich bewährt und dafür gesorgt, dass es zu keinen Arzneimittel-Engpässen gekommen ist. Denn: Binnen 2 Stunden können die PHAGO-Großhändler jede der 1.400 Apotheken mit den notwendigen Medikamenten für ihre PatientInnen beliefern, auch an Samstagen sowie an Fenster- und vor Feiertagen.

Über PHAGO:

PHAGO ist eine freiwillige Interessenvertretung des österreichischen Arzneimittel-Vollgroßhandels. Dessen wichtigste Aufgabe ist die Sicherstellung der Arzneimittelversorgung für Österreich. Als Rückgrat der Arzneimittelversorgung kümmern sich die PHAGO-Großhändler um die Planung, Abwicklung und Auslieferung von 20 Millionen Arzneimitteln, die jedes Monat von der Industrie in die Apotheke gebracht werden müssen. In der Pandemie haben die fünf Arzneimittel-Vollgroßhändler bisher über 17 Millionen Dosen Covid-Impfstoffe in ganz Österreich ausgeliefert.

