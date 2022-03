Bernhard Speer springt als „Starmania 22“-Juror ein

Am Freitag, dem 1. April 2022, um 20.15 Uhr in ORF 1

Wien (OTS) - Neben Lili Paul-Roncalli und Gastjurorin Melissa Naschenweng ist am Freitag, dem 1. April 2022, um 20.15 Uhr in ORF 1 ein neues Gesicht in der Jury von „Starmania 22“ zu sehen: Bernhard Speer nimmt auf dem Jury-Sessel von Josh. Platz, der diese Woche leider coronabedingt nicht dabei sein kann.

Seiler und Speer sind seit ihrem Durchbruch mit „Ham kummst“ eine Fixgröße in der österreichischen Musiklandschaft – mit vielen weiteren Hits wie „Ala bin“, „Herr Inspektor“ und „Hödn“.

Auf seinen spontanen Einsatz in „Starmania 22“ freut sich Bernhard Speer schon: „Der Josh. hat mich angerufen und mich gefragt, ob ich ihn vertreten kann. Da war‘s für mich keine Frage, dass ich ihn unterstütze. Ich freu‘ mich drauf.“

