Demo Raiffeisen weg aus RUSSIA. Respekt zur Ukraine 31.03, Am Stadtpark 3

Wien (OTS) - Stellvertretend im Namen der ukrainischen Community in Österreich, fordern wir Sie auf, rasche und entschlossene Schritte zu setzen, um sämtliche Aktivitäten der Raiffeisen Bank International in Russland einzustellen und den russischen Markt zu verlassen. Jetzt haben Sie eine einmalige Möglichkeit, bei der Hauptversammlung am 31.03, gemeinsam diese Entscheidung offline, sowie auch online zu zustimmen! Am 31.03 können Sie zeigen, ob Sie russische Raketen weiter finanzieren wollen oder sich von diesen Vergleichen distanizieren möchten.

Guter Ruf und Reputation kosten viel mehr, als ein blutiger Gewinn in Russland. Das Wert eines Lebens ist viel großer, als 500 Mio. Euro pro Jahr in terroristischem Russland.

"Heute oder nie!!! Ist es wirklich eure Wahl? Bitte entscheiden Sie sich.."

Nie wieder russische Raketten finanzieren 31.03, Wien, Am Stadtpark 3

Datum: 31.03.2022, 09:30 - 11:00 Uhr

Ort: Raiffeisenbank International

Am Stadtpark 3, 1030 Wien, Österreich

