Das Kypros Nicolaides Fetal Medicine And Therapy Center wurde in Abu Dhabis Burjeel Medical City eröffnet

Abu Dhabi, Vae, 30. März 2022 (ots/PRNewswire) - Das Zentrum ist Teil einer Zusammenarbeit zwischen dem renommierten Prof. Kypros Nicolaides und der Abteilung für Fötalmedizin des Krankenhauses

In der Burjeel Medical City (BMC) wurde in Zusammenarbeit mit dem weltweit anerkannten Experten für fötale Medizin, Prof. Kypros Nicolaides, ein neues Zentrum für fötale Medizin und Therapie eröffnet. Er ist als „Vater der fötalen Medizin" bekannt und ist Professor am Forschungsinstitut für fötale Medizin am King's College Hospital in London. Das Kypros Nicolaides Fetal Medicine And Therapy Center wurde während einer besonderen Zeremonie in der Burjeel Medical City, der größten medizinischen Einrichtung unter dem Banner von VPS Healthcare, in Mohammed Bin Zayed City, Abu Dhabi, eingeweiht. Das Zentrum ist Teil einer Zusammenarbeit zwischen Prof. Kypros und der Abteilung für Fötalmedizin des Krankenhauses.

Die Fötalmedizin ist ein Teilgebiet der Medizin, das sich auf die Überwachung der Gesundheit von Mutter und Fötus während und unmittelbar nach der Schwangerschaft spezialisiert hat. Es ist nicht ungewöhnlich, dass schwangere Frauen aus der Region in den Westen reisen, um sich bei komplexen fötalen Problemen durch eine In-Utero-Operation behandeln zu lassen. Die Abteilung soll dem steigenden Bedarf an fötaler Medizin und Therapie in der Region Rechnung tragen.

Dr. Shamsheer Vayalil, Chairman und Managing Director von VPS Healthcare, kommentierte diese bedeutende Entwicklung wie folgt: „Die Eröffnung des Kypros Nicolaides Fetal Medicine and Therapy Center in Burjeel Medical City ist ein bedeutendes Ereignis, da es sich um die erste integrierte Einrichtung von Weltklasse in der Region handelt. Dies ist ein entscheidender Schritt hin zu einer umfassenden fötalen Versorgung von Patientinnen mit Risikoschwangerschaften in den VAE."

Prof. Kypros hat das Gebiet der fötalen Medizin durch seine umfangreichen Forschungs- und Praxiserfolge revolutioniert, unter anderem durch die Einführung der intrauterinen Bluttransfusion bei fötaler Anämie. Er ist Träger des Großkreuzes von Makarios III. - der höchsten zivilen Auszeichnung Zyperns - und wurde 2020 in die US National Academy of Medicine gewählt.

Prof. Kypros sagte: „Diese einzigartige Zusammenarbeit zielt darauf ab, in den Vereinigten Arabischen Emiraten und der MENA-Region eine qualitativ hochwertige Versorgung in der fötalen Medizin und Chirurgie anzubieten. Unser Ziel ist es, die vielen Aspekte der fötalmedizinischen Versorgung anzubieten, die derzeit in diesem Land nicht verfügbar sind. Wir führen Forschungsstudien zu Schwangerschaftsdiabetes, Präeklampsie und Frühgeburten durch und hoffen, dass Patienten des Burjeel Hospitals in Zukunft daran teilnehmen können. Letztendlich möchte ich den Ausgang von Schwangerschaften verbessern und viele weitere Babys und Mütter retten. Ich bin stolz auf diese Zusammenarbeit mit dem Ministerium und hoffe, dass sie noch lange andauern wird."

Das multidisziplinäre Team des Zentrums wird Seite an Seite mit den Mütter-, Neugeborenen- und Kinderexperten des Fetal Medicine Research Institute, King's College Hospital, London, arbeiten.

Dr. Mandeep Singh, ehemaliger Direktor des Kypros Nicolaides Fetal Medicine Center am Southend University Hospital NHS Foundation Trust, Großbritannien, wird das medizinische Team des neuen Zentrums als medizinischer Direktor und Berater für mütterliche und fötale Medizin von Burjeel Farha leiten.

Mediziner aus den Vereinigten Arabischen Emiraten und aus aller Welt kamen am Einführungstag im BMC zusammen, um von Prof. Kypros neue Erkenntnisse über die fötale Medizin zu erhalten.

Informationen zu Burjeel Medical City

Burjeel Medical City (BMC) ist ein 400-Betten-Multispezialitätenkrankenhaus und ein Zentrum der quartären Versorgung in Abu Dhabi, VAE. Das BMC bietet eine qualitativ hochwertige spezialisierte Behandlung und Notfallversorgung in über 39 Fachgebieten für Erwachsene und Kinder, unterstützt durch modernste Medizintechnik und ein internationales Expertenteam, das von den weltweit führenden medizinischen Gremien zertifiziert ist. BMC beherbergt das größte Rehabilitations- und Langzeitpflegezentrum der VAE, Burjeel Darak, und das Labor der nächsten Generation, BMC Central Laboratory. https://www.burjeelmedicalcity.com/

