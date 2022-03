We Stand With Ukraine: GOURMET und Partnerlieferanten spenden Reinerlös von € 151.449,- aus Stadion-Benefizkonzert für Ukrainehilfe

Der gesamte Reinerlös der Gastronomie beim Benefizkonzert im Ernst-Happel-Stadion am 19. März geht als Spende an Nachbar in Not und die Volkshilfe.

Wien (OTS) - „Der Krieg in der Ukraine und seine Folgen für die Menschen haben uns alle stark erschüttert. Deshalb war es für das GOURMET Event-Team selbstverständlich, dass wir als Caterer das Benefizkonzert im Ernst-Happel-Stadion mit unserer gesamten Kraft unterstützen“, sagt Herbert Fuchs, Geschäftsführer GOURMET und bedankt sich insbesondere bei seinen Mitarbeiter*innen und bei den Sponsoren.

Mehr als 440 Mitarbeiter*innen von GOURMET Event haben mit ihrer Begeisterung für die Sache die kurzfristige Umsetzung des Caterings erst möglich gemacht. Über 5.400 Arbeitsstunden beim Aufbau, während des Konzerts und danach wurden geleistet. 29 Verkaufsstände mit Getränken und 15 Foodtrucks sorgten dafür, dass es den Konzertbesucher*innen kulinarisch an nichts gefehlt hat. Rund 48.000 Liter Getränke wurden konsumiert, rund 100.000 Mehrweg-Becher ausgegeben.

„Unser besonderer Dank gilt auch jenen 15 Partnerlieferanten, die ihre Getränke, Speisen, Waren und Dienstleistungen kostenlos zur Verfügung gestellt haben. So können wir heute eine Spendensumme von 151.449,- Euro für die dringend notwendige Ukrainehilfe übergeben. Vielen herzlichen Dank meinem Team und unseren Partnerlieferanten“, betont Herbert Fuchs.



Herzlichen Dank an die Ottakringer Brauerei GmbH, CUP SOLUTIONS Mehrweg GmbH, Mundgut GbR, H. WENZL GmbH, Kelly Ges.m.b.H., Red Bull GmbH, Coca Cola GesmbH, Almdudler Limonade A. & S. Klein GmbH & Co KG, GSA, GELDSERVICE AUSTRIA Wenninger Bäckerei, FARCHER Gesellschaft m.b.H., Funktechnik Böck GmbH, MHS Schankanlagenservice, die Mietbar Flauger GmbH und die Blumenkultur.

Neben der Benefizveranstaltung „We Stand With Ukraine“ hat GOURMET vor kurzem auch das Benefizkonzert „Stimmen für den Frieden“ in der Wiener Stadthalle und das Event Hilf!schatzi im Kunsthistorischen Museum Wien unterstützt.

Neben der Benefizveranstaltung „We Stand With Ukraine" hat GOURMET vor kurzem auch das Benefizkonzert „Stimmen für den Frieden" in der Wiener Stadthalle und das Event Hilf!schatzi im Kunsthistorischen Museum Wien unterstützt.

