Das erste Tech-Journal EMEA im Jahr 2022 von Insight würdigt ehrgeizige Ansätze zur digitalen Transformation

London, 30. März 2022 (ots/PRNewswire) - Die vierteljährlich erscheinende digitale EMEA-Zeitschrift von Insight zeigt, wie Unternehmen den Wandel und das Wachstum angehen, indem sie mutige, neue IT-Strategien umsetzen

In dieser Woche erscheint das erste Tech-Journal EMEA für das Jahr 2022 von Insight. Es beschäftigt sich mit dem Thema Ehrgeiz. In dieser Ausgabe beleuchtet das Tech-Journal, wie sich kühne Umgestaltungspläne von Technologie-Entscheidern auszahlen, wenn sie sich den Herausforderungen der sich ständig weiterentwickelnden digitalen Landschaft stellen.

Das Auftreten der Covid-19-Pandemie hat die Art und Weise, wie Unternehmen in der modernen Welt arbeiten, grundlegend verändert. In dieser Ausgabe berichtet das italienische Kosmetikunternehmen L'Erbolario, wie es die Herausforderung gemeistert hat, vom traditionellen Büro auf Arbeit aus dem Homeoffice umzusteigen und gleichzeitig seine digitale Transformation fortzusetzen.

Das Alder Hey Kinderkrankenhaus zeigt, wie die Notwendigkeit, den physischen Kontakt zwischen Krankenhauspersonal, Patienten und Besuchern zu reduzieren, durch den Einsatz immersiver und gemischter Realitätstechnologie (Mixed Reality) erfüllt wurde. Zudem berichtet die TCM Living Group, wie sie vier Marken in ihrem Unternehmen vereinte, indem sie von lokaler Office-Software auf Microsoft Office 365 umstellte; und die Rabobank in den Niederlanden erklärt, wie sie die globale Nachfrage nach mehr und flexibleren Finanzdienstleistungen ehrgeizig erfüllt. Die Royal National Lifeboat Institution (RNLI) sticht in See, um immersive Technologien zu testen, um zu verstehen, welche Rolle die IT bei der Lebensrettungsarbeit der Wohltätigkeitsorganisation spielen könnte.

Zu den weiteren Höhepunkten dieser Ausgabe gehört, dass Joyce Mullen, President and CEO von Insight, ihre besten Informationen und Gedanken für IT-Führungskräfte mitteilt und beschreibt, wie Kunden von Insight neue Arbeitsplatz- und Kundenerfahrungen durch die Einführung von küntlicher Intelligenz (KI), Automatisierung, moderne Anwendungen und ihren Vorsprung durch intelligente Lösungen vergrößert haben.

Darüber hinaus befasst sich Angela Hughes, HR and People Leadership Director EMEA von Insight, mit dem aktuellen Phänomen „The Great Resignation" (die große Resignation) und wie sich dieses auf Unternehmen und den Arbeitsmarkt auswirkt. Sie verweist auch auf Initiativen, die Insight zur Bekämpfung dieses Problems eingeleitet hat, darunter die neue Skills Academy. Paula Giles, die Beauftragte für Diversität und Integration bei Insight, stellt ihren persönlichen Weg zur Förderung von Vielfalt und Integration am Arbeitsplatz vor und gibt Tipps, wie Unternehmen diesen Themen Priorität einräumen können, um ihre Bürokultur erfolgreicher zu gestalten.

Da sich die traditionelle Arbeitsweise von Unternehmen verändert hat, mussten sie sich rasch digital umstellen, um den Bedürfnissen ihrer Kunden und Mitarbeiter*Innen gerecht zu werden. Miranda Webb, Adoption and Change Consultant bei Insight, erörtert, warum Adoption and Change Management (ACM) für Unternehmen bei der Einführung neuer Technologien unabdingbar ist, und stellt die wichtigsten Trends für das neue Jahr vor. In ähnlicher Weise leitet Jack Barnes, Senior Manager Adoption and Change bei Insight, eine Frage- und Antwortrunde zur M365 Continual Adoption Solution, die kürzlich von Insight zusammen mit dem Partner Nulia eingeführt wurde.

Auf der Ebene der Führungskräfte erklärt Danny Allan, Chief Technology Officer und Senior Vice President of Product Strategy von Veeam, warum Container die nächste große Veränderung in der IT sein werden. Zum aktuellen Thema Cybersicherheit gibt Rob O'Connor, der Technologieleiter von Insight, Tipps für Unternehmen, die auch im Jahr 2022 in Sachen Sicherheit auf dem neuesten Stand sein wollen.

In dieser Ausgabe erfahren die Leser, wie die Mixed-Reality-Technologie die Homeoffice-Zusammenarbeit mit der Microsoft HoloLens 2-Technologie fördert. Im Rahmen des Themas Zukunftstechnologien befassen sich Wes Platel, Solutions Sales Specialist bei Insight, und Antony Taylor, Technology Lead, mit dem Konzept des Metaverse, beantworten die wesentlichen Fragen rund um diesen Raum und zeigen auf, welche Möglichkeiten das Metaverse ambitionierten Unternehmen in Zukunft bieten könnte.

„Es versteht sich von selbst, dass die letzten Jahre für Unternehmen auf der ganzen Welt eine Herausforderung waren", sagt Jill Murray, VP Marketing bei Insight EMEA. „Das Auftreten der COVID-19-Pandemie und der verschärfte Wettbewerb auf dem Markt haben dazu geführt, dass die Unternehmen alle Register ziehen mussten, um den Betrieb so wenig wie möglich zu stören. Doch in diesem Jahr herrscht wieder eine gewisse Aufbruchstimmung. Wir bei Insight hören regelmäßig von unseren Kunden, dass sie in diesem Jahr ihr technologisches Knowhow wirklich verbessern und erfolgreich sein wollen. Deshalb bezeichnen wir dieses Jahr als das Jahr der Ambitionen, und es scheint nur passend, dass das Thema dieser Ausgabe des Tech-Journal EMEA, der ersten des Jahres 2022, dies widerspiegelt."

Das Tech-Journal kann gelesen werden unter https://de.insight.com/de_DE/content-and-resources/tech-journal/issue-1-2022.html.

Informationen zum Tech-Journal EMEA

Das Insight Tech-Journal EMEA ist ein kostenloses digitales Magazin, das von Vordenkern der IT-Branche verfasst wird und eine Reihe von Themen behandelt, darunter die Optimierung der Lieferkette, die Zusammenarbeit am Arbeitsplatz, die Transformation von Cloud und Rechenzentren sowie digitale Innovation. Informieren Sie sich über die Trends und Lösungen, die die heutige IT- und Unternehmenslandschaft prägen, und erfahren Sie die besten Praktiken aus erster Hand von den Experten selbst.

Das Tech-Journal EMEA kann gelesen werden unter https://de.insight.com/de_DE/content-and-resources/tech-journal/issue-1-2022.html . Wenn Sie mehr über die Lösungen von Insight für die digitale Transformation erfahren möchten, besuchen Sie insight.com.

Informationen zu Insight

Heute ist jedes Unternehmen ein Technologieunternehmen. Insight Enterprises Inc. unterstützt Unternehmen jeder Größe mit Insight Intelligent Technology Solutions™ und Dienstleistungen, um den Geschäftswert der IT zu maximieren. Als globaler Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen in den Bereichen digitale Innovation, Cloud + Data Centre Transformation und Connected Workforce, der zu den Fortune 500 zählt, helfen wir unseren Kunden, ihre IT heute erfolgreich zu verwalten und gleichzeitig für die Zukunft zu transformieren. Von der IT-Strategie und -Entwicklung bis hin zur Implementierung, Verwaltung und Optimierung der Lieferkette unterstützen unsere 11.500 Mitarbeiter unsere Kunden bei der Innovation und Optimierung der Abläufe, um ihre Geschäfte intelligenter zu gestalten. Entdecken Sie mehr unter https://uk.insight.com/en_GB/home.html.

