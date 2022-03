FW-Leitner: AMS muss Speziallenker-Ausbildungen übernehmen

Kosten für Ausbildung zu LKW- und Spezialfahrzeuglenker sind für Interessierte unleistbar

Wien (OTS) - Eine „staatlich angezogene Handbremse“ sieht Spediteur und Vorstandsmitglied der Freiheitlichen Wirtschaft Tirol, Alois Leitner, aktuell bei den heimischen Speditionsbetrieben. Nicht nur die explodierten Preise für Diesel und AdBlue, eine im Vergleich zu den Nachbarländern viel zu hohe KFZ-Steuer, gestiegene Preise für Lagermieten und die hohen Strom- und Gaskosten, sondern auch der Fahrermangel mache den Unternehmen zu schaffen. „Dabei gäbe es genug Menschen, die gerne in der Branche arbeiten würden, sich aber die erforderlichen Ausbildungen nicht leisten können“, weiß Leitner.

Er fordert daher eine bessere Zusammenarbeit zwischen WKO und AMS, um die Bedürfnisse am Arbeitskräftemarkt rascher anpassen zu können. „Ich glaube nicht, dass es im Sinne des Staates ist, lieber monatelang Arbeitslosengeld zu bezahlen, nur weil man eine Ausbildung, die tatsächlich benötigt wird, nicht finanzieren will“, sagt Leitner. LKW-Schein, Kran-Schein und ADR-Schein sind aktuell dringend benötigte Ausbildungen, die dem Fachkräftemangel in der Sekunde entgegenwirken könnten. „Es braucht jetzt ein rasches Handeln der Bundesregierung damit wir Unternehmer wieder Luft zum Atmen haben“, spielt Leitner abschließend auch auf die hohen Kosten für Diesel und AdBlue an.

