FPÖ – Kassegger: Regierung soll rasch die genauen Details über den Notfallplan Gas der Öffentlichkeit präsentieren!

Es genügt nicht auf Gewessler zu verweisen - Unsere Gasspeicher sind derzeit nur zu zwölf Prozent gefüllt

Wien (OTS) - „ÖVP und Grüne sollen nun rasch die genauen Details über den vorhandenen Notfallplan Gas und die geplanten Maßnahmen der Öffentlichkeit präsentieren und daraus nicht ein großes Staatsgeheimnis machen. Es wäre schon wichtig zu wissen, wie diese Versorgungssicherheit eigentlich genau aussieht. Gerade in dieser prekären Situation genügt es nicht, wie dies heute ÖVP-Finanzminister Brunner getan hat, auf die Zuständigkeit von Energieministerin Gewessler zu verweisen“, sagte heute FPÖ-Energiesprecher NAbg. Axel Kassegger.

„Unsere Gasspeicher sind derzeit nur zu zwölf Prozent gefüllt. In Wahrheit ist das aber rein gar nichts, damit kommen wir in Österreich maximal 30 Tage aus. Dies aber auch nur, wenn das gesamte Gas, das sich in den Speichern befindet, überhaupt uns gehört, was zu bezweifeln ist“, erklärte Kassegger.

