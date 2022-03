FPÖ – Schnedlitz: Jeitler-Cincelli ist rücktrittsreif!

ÖVP-Nationalratsabgeordnete stempelte ausgetretenen Parteikollegen als geisteskrank ab

Wien (OTS) - Eine unentschuldbare und menschlich zutiefst herabwürdigende Entgleisung leistete sich offenbar ÖVP-Nationalratsabgeordnete Jeitler-Cincelli. Weil ihr Parteikollege, der Badener Rechtsanwalt Gottfried Forsthuber der ÖVP den Rücken kehrte, ließ sich die ÖVP-Politikerin zu dem Satz „Das könntest besser deinem Therapeuten erzählen“ hinreißen, berichtet das Online-Portal „heute.at“. Für den freiheitlichen Generalsekretär NAbg. Michael Schnedlitz wurde damit die rote Linie überschritten: „Den ehemaligen Parteifreund quasi als geisteskrank und als Fall für den Therapeuten hinzustellen, ist menschlich letztklassig und unentschuldbar. Als erfahrene Mandatarin muss Jeitler-Cincelli wissen, was man sagen kann und was nicht. Nach diesem verbalen Ausraster kann es für diese Dame im Parlament keine Zukunft geben. Sie muss auf der Stelle zurücktreten!“

Wie „heute.at“ berichtet, hat der Badener Rechtsanwalt gestern im Gemeinderat seinen Austritt aus der ÖVP bekannt gegeben und dabei eine ganze Reihe an Gründen dafür angegeben: Die Linie der ÖVP bei Corona war ihm ebenso gegen den Strich gegangen wie die (fehlende) Energiepolitik der Regierung in der Ukraine-Krise oder der Umgang von Schwarz-Grün mit Österreichs Neutralität. Schnedlitz: „Der ÖVP-Gemeinderat führt damit die Hauptgründe an, warum die ÖVP in den Umfragen immer weiter abstürzt. Er hat die Konsequenzen gezogen und der Partei den Rücken gekehrt. Anstatt sich selber in den Spiegel zu schauen, hat die ÖVP-Nationalratsabgeordnete und Badener Stadträtin Jeitler-Cincelli nichts anderes im Repertoire, als ihrem Parteikollegen den Gang zum Therapeuten zu empfehlen. Das ist unentschuldbar und zeigt die Geisteshaltung der ÖVP: ‚Wenn du nicht für uns bist, dann muss du psychisch krank sein.‘ So ein Verhalten hat in der Politik nichts verloren. Der Bundeskanzler muss als ÖVP-Obmann hier durchgreifen. Mit so einer Einstellung hat Jeitler-Cincelli in der Politik nichts verloren. Sie muss als Nationalratsabgeordnete und als Stadträtin zurücktreten.“

