Sally Wang, leitende IP-Beraterin der Midea-Gruppe, ausgezeichnet als 2022 ALB China Top 15 IP In-House Counsel

Shunde, China, 30. März 2022 (ots/PRNewswire) - Kürzlich veröffentlichte Asian Legal Business seine jährlichen Top 15 IP In-House Counsel in China. Sally Wang, die leitende Beraterin für geistiges Eigentum der Midea Group Co, Ltd. („Midea", 000333.SZ) wird als 2022 ALB China Top 15 IP In-House Counsel ausgezeichnet.

„Es ist sehr erfreulich, dass Sally Wang von Thomson Reuters Asian Legal Business zum ALB China Top 15 IP In-House Counsel ernannt wurde", kommentierte Marianna Zhao, CPO von Midea. „Sally hat ein tiefes Verständnis und eine ausgeprägte Praxis in Markenanwendungen. Mit ihrem Fachwissen und ihrer Erfahrung auf dem Gebiet des geistigen Eigentums unterstützt das Rechtsteam die rasche Entwicklung des Auslandsgeschäfts der Midea-Gruppe. Außerdem spiegelt Sallys Leistung die Professionalität unseres globalen Talentteams wider"

Sally Wang ist verantwortlich für die Marken, Urheberrechte und Domains der Midea Group, einschließlich der Markenlizenzierung, der Autorisierung und des Risikokontrollmanagements im E-Commerce, dem Vertriebsgeschäft in Übersee und dem OEM-Geschäft sowie der globalen Markenregistrierung und des Portfoliomanagements. In den letzten Jahren hat die Midea-Gruppe an vielen Seminaren und Programmen zum Thema geistiges Eigentum teilgenommen, um Chinas internationales Image in Bezug auf die Stärkung des Schutzes geistigen Eigentums zu fördern.

Die Midea Gruppe ist bestrebt, zukunftsorientierte Innovationsfähigkeiten und F&E-Skalierungsvorteile mit einem globalen F&E-Netzwerk aufzubauen, um das F&E-Layout sowie die Innovationsmechanismen zu verbessern. Innovation ist einer unserer Grundwerte, weshalb die Midea-Gruppe bis 2021 3,5% ihres Gewinns in die Forschung investiert. Heute arbeitet die Midea Group Co., Ltd. mit über 16.000 F&E-Mitarbeitern und mehr als 300 führenden Akademikern und Senior-Experten auf der ganzen Welt zusammen und besitzt über 100.000 Patentanmeldungen. Laut der Rangliste der 250 globalen Patentinhaber von The IFI Claims 2021 hat die Midea Group weltweit 58.494 Patentfamilien angemeldet und ist damit der drittgrößte Patentinhaber der Welt im Jahr 2021.

Über Midea Group Co, Ltd.

Die Midea-Gruppe hat die Vision, großartige Innovationen zum Leben zu erwecken", und vertritt seit ihrer Gründung vor 54 Jahren die Philosophie, mit Technologie ein besseres Leben zu schaffen. Heute hat sich Midea zu einem wissenschaftlich-technischen Konglomerat entwickelt, das sich auf die Bereiche Smart Home, industrielle Technologien, Gebäudetechnologien, Robotik und Automatisierung sowie digitale Innovation spezialisiert hat. In den letzten fünf Jahren wurden fast 45 Milliarden Yuan in Forschung und Entwicklung investiert, mit 35 Forschungs- und Entwicklungszentren und 35 großen Produktionsstätten in der Welt. Unsere Produkte und Dienstleistungen kommen rund 500 Millionen Verbrauchern in über 200 Ländern und Regionen zugute.

