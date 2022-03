MIT DER KRAFT DER SONNE

Das neue FAKRO Flachdachfenster DEF Solar

Ernstbrunn (OTS) - Das neue FAKRO Flachdachfenster DEF Solar ist energieautark, energieeffizient und bietet smarten Wohnkomfort für ein nachhaltiges Zuhause.

Automatisch bedienbare Dachfenster sind in Österreich weiter am Vormarsch. Sie vereinen viele Vorteile, benötigen jedoch Strom, der teuer und oftmals nicht ökologisch ist. Beim neuen FAKRO Flachdachfenster DEF Solar ist das anders, denn es ist mit einem Photovoltaik-Modul ausgestattet, wodurch es klimafreundlich mit 100% Sonnenenergie betrieben wird. Mit dieser Produktinnovation schafft Dachfensterhersteller FAKRO smarten und zugleich ökologischen Wohnkomfort im Dachgeschoß.

Bewährtes Design, innovative Technik

Das beliebte und mit mehreren Design-Preisen ausgezeichnete FAKRO Flachdachfenster Typ F gibt es ab sofort auch in der solarbetriebenen Version. Das FAKRO Flachdachfenster DEF Solar nutzt die Sonnenenergie, indem es Strom aus einem kleinen Solarpanel am Fensterrahmen bezieht.

„Die steigenden Energiepreise und der Klimawandel betreffen uns alle“, so Carsten Nentwig, Geschäftsführer von FAKRO Österreich. „Mit dem neuen FAKRO Flachdachfenster DEF Solar spart man langfristig Energiekosten und ist 100% energieautark bei gleichzeitig erhöhtem Wohnkomfort.“

Dabei erfüllt das FAKRO Flachdachfenster DEF Solar alle Ansprüche an Design. Die herkömmliche Kuppel wurde durch eine flache, gehärtete und wärmeisolierte Glasscheibe ersetzt und kann harmonisch in die Gestaltung von Dachterrassen und Flachdächern ab einer Dachneigung von 2° integriert werden. Durch eine spezielle Profilkonstruktion weist das FAKRO DEF Solar Flachdachfenster eine große Verglasungsfläche auf und sorgt für helle und freundliche Innenräume.

Keine Kabel, Komfort auf Knopfdruck

Das FAKRO Flachdachfenster DEF Solar ermöglicht den einfachen und vor allem kabellosen Einbau. Es kann überall und unabhängig von der Stromquelle installiert werden und ist perfekt für Sanierung, Renovierung oder Fenstertausch. Gesteuert wird das FAKRO Flachdachfenster DEF Solar mit dem Z-Wave SmartHome Funkstandard - per Fernbedienung, per Funk oder über Smartphone bzw. Tablet/Touchscreen. Dadurch eignet sich das FAKRO Flachdachfenster DEF Solar für Bauprojekte, wo die Fenster außer Reichweite sind, beispielsweise bei Gebäuden mit hohen Raumhöhen. Bequem von der Couch wird das Fenster in die gewünschte Position gebracht. Über einen Z-Wave Adapter lassen sich Fenster und Zubehör auch in andere SmartHome Systeme integrieren. Noch mehr Komfort erreicht man durch den standardmäßig integrierten Regensensor. Sobald es anfängt zu regnen, schließt sich das Flachdachfenster DEF Solar automatisch. Somit braucht man nie wieder ein schlechtes Gewissen zu haben, ob man alle Fenster verschlossen hat.

Ein gutes Gefühl vermittelt auch die U8 ultraenergiesparende Vierfach-Isolierverglasung. Der Wärmedurchgangskoeffizient für das Flachdachfenster DEF DU8 beträgt wie in der elektrisch betriebenen Variante Uw=0,64 W/m2K und ist somit auch für Niedrigenergie- und Passivhäuser geeignet. In der Standardausführung mit Dreifachverglasung erreicht es einen Uw-Wert von 0,7 W/m2K.

Viele Größen, noch mehr Farben

Das vielfältige Zubehör für die FAKRO Flachdachfenster verbindet Funktionalität mit Design. Die plane Oberfläche des Flachdachfensters ermöglicht den Einsatz von Hitzeschutzelementen an der Außen- und Innenseite wie beispielsweise die außenliegende Netzmarkise. Sie dafür sorgt, dass die Hitze effektiv draußen bleibt. Neben elf Standardgrößen ist das FAKRO Flachdachfenster DEF Solar auch in Sonderformaten bis zu einer maximalen Größe von 120x220cm erhältlich. Die „Colourline“-Ausführung bietet über 200 Farben aus der RAL Classic Palette und ermöglicht die Umsetzung besonders anspruchsvoller Bauvorhaben. Ob Aluminium-Look, klassische Holzoptik oder gewagte, knallige Farbtöne – jedes Fenster erhält so eine persönliche Note.

