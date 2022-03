ORF-„matinee“: „Alice im Wunderland“-Doku, Sängerknaben-Porträt, Reportage zur Volksopern-Neuproduktion „La Cage aux Folles“

Außerdem: „Die Kulturwoche“

Wien (OTS) - Anlässlich des Kinderbuchtages (2. April) begibt sich die „matinee“ am Sonntag, dem 3. April 2022, um 9.05 Uhr in ORF 2 zunächst mit der Dokumentation „Abenteuer Manuskripte – Alice im Wunderland“ (9.05 Uhr) auf die Spur der Entstehung des Klassikers von Charles Lutwidge Dodgson alias Lewis Carroll. Danach begleitet ein Porträt den wohl berühmtesten Bubenchor auf Welttournee: „Die Wiener Sängerknaben – Wege in die Ferne“ (9.30 Uhr). Nach der Reportage „,La Cage aux Folles‘ – Ein Blick hinter die Kulissen der Wiener Volksoper“ (10.25 Uhr) zur aktuellen Neuproduktion des Bühnenhauses beschließt „Die Kulturwoche“ (10.50 Uhr) mit aktuellen Berichten und Tipps den von Teresa Vogl präsentierten ORF-Kulturvormittag.

„Abenteuer Manuskripte – Alice im Wunderland“ (9.05 Uhr)

An einem warmen Sommernachmittag 1862 unternahm Oxford-Mathematikprofessor Charles Lutwidge Dodgson, besser bekannt als Lewis Carroll, mit den drei Töchtern des Universitätsdekans einen Ausflug. Um während der Bootsfahrt für Kurzweil zu sorgen, erfand er ein Märchen, in dem es um ein großes weißes Kaninchen ging, das sich einem kleinen Mädchen namens Alice näherte. Dann kamen zahlreiche weitere Charaktere hinzu, wie der Hutmacher, die Herzkönigin oder die Grinsekatze. Die echte Alice war von der Geschichte begeistert und bat den Professor, den Text für sie zu Papier zu bringen. Dodgson brauchte mehrere Monate dafür, und so entstand „Alice im Wunderland“ bzw. die Urfassung „Alice’s Adventures Under Ground“. Das Manuskript war im Frühjahr 1863 fertig, aber der Autor beschloss, es auch noch selbst zu illustrieren, was ebenfalls mehrere Monate in Anspruch nahm. 1864 schließlich erhielt Alice Liddell das von Dodgson so liebevoll gestaltete Buch als Weihnachtsgeschenk. Es gelangte im Jahr darauf zur Veröffentlichung und wurde ein Riesenerfolg. Alice behielt Dodgsons Manuskript, bis sie es 1928 bei Sotheby’s zum Verkauf anbot. Von Amerikanern ersteigert, wechselte das Original mehrfach den Besitzer, bevor es wieder nach London zurückkam, wo es seither in der British Library wie ein Nationalschatz verwahrt wird. Der Film von Anne-Sophie Martin zeigt die spannende Entstehungsgeschichte des weltweit erfolgreichen Kinderbuchklassikers.

„Die Wiener Sängerknaben – Wege in die Ferne“ (9.30 Uhr)

Die Wiener Sängerknaben sind einer der ältesten Knabenchöre der Welt und seit jeher einer der mobilsten. Als Gründer gilt Kaiser Maximilian I. Das Kofferpacken gehörte für die kaiserliche Kapelle zum Alltag, die Musiker folgten ihrem Dienstherrn quer durch Europa. Und auch heute sind die Buben zehn bis zwölf Wochen im Jahr auf Tournee. Der Film aus dem Jahr 2008 widmet sich dem Leben, der Arbeit sowie den Träumen der Wiener Sängerknaben und ist eine Mischung aus Dokumentation, Musik und Kostümfilm. Ausgangspunkt war ein Weltmusikprojekt mit Liedern von der alten Seidenstraße. Regisseur Curt Faudon begleitete den Chor über drei Monate lang, u. a. auf seinen Auslandstourneen in die USA, Japan, Australien und Korea und erzählt in farbenprächtigen Bildern von Begegnungen mit Musikern und Kindern in Usbekistan und China. Das Porträt zeigt die Wiener Sängerknaben aber auch bei der harten Arbeit während der Ausbildung im Palais Augarten und der Erarbeitung des exotischen Programms. Man lernt viele junge Persönlichkeiten kennen, die bereits genaue Vorstellungen von ihrer Zukunft haben. Die jungen Sänger zeigen die große Bandbreite ihres Könnens – von Motetten des 15. Jahrhunderts bis zur Moderne, von der westeuropäischen Musik bis zu den Liedern der Seidenstraße. Die Stücke werden von Originalinstrumenten begleitet und in Originalsprache gesungen.

„,La Cage aux Folles‘ – Ein Blick hinter die Kulissen der Wiener Volksoper“ (10.25 Uhr)

Seit seiner Uraufführung 1983 am Broadway ist Jerry Hermans mit sechs Tony-Awards ausgezeichnetes Musical „La Cage aux Folles“ der Inbegriff für Toleranz und Akzeptanz und zählt zu den beliebtesten Musicals weltweit. Das „Coming-out“ der Dragqueen Zaza sorgte auch an der Wiener Volksoper im Jänner 1991 für einen Theater-Triumph. Die 187 Vorstellungen der Produktion, die bis 2007 lief, wurden allesamt gestürmt.

Nun setzt Melissa King, die bislang an der Volksoper als Choreografin hervorgetretenen ist, das frivole Treiben im „Käfig voller Narren“ neu in Szene. Unter ihrer Regie begibt sich Drew Sarich als Albin bzw. als sein schillerndes Alter Ego Zaza – nach eigenen Worten – auf die „Suche nach seinem Flamingo“. Ihm zur Seite steht Viktor Gernot als Albins Lebensgefährte Georges, der den titelgebenden Nachtclub in Saint-Tropez leitet. Gemeinsam sind die beiden ein bezauberndes Liebespaar, dessen ohnehin bereits turbulenter Alltag ordentlich aufgerüttelt wird: Georges’ Sohn aus einem früheren „Fehltritt“ eröffnet seinem Vater, dass er die Tochter eines erzkonservativen Provinzpolitikers heiraten möchte. Sein Vorhaben den zukünftigen Schwiegereltern, dargestellt vom scheidenden Volkopern-Direktor Robert Meyer und Sigrid Hauser, eine „seriöse“ Familie zu präsentieren, führt unweigerlich zu unterhaltsamen Missverständnissen und komischen Verwicklungen, aber schließlich doch zu einem glücklichen Ende. Die Dokumentation von Edith Hisch zeigt den Weg der neuen Inszenierung von der Konzeption bis auf die Bühne, begleitet das Leading Team und das Ensemble bei den Proben und gibt Einblick in die Verwandlung der Volksopernbühne zum legendären Nachtclub „Cage aux Folles“.

