Wien startet im Sommer große Klima-Offensive

WienerInnen sollen zum Mitmachen motiviert werden

Wien (OTS) - „Wien hat sich im Regierungsprogramm der Fortschrittskoalition ein wichtiges Ziel gesetzt: Die Stadt soll bis 2040 klimaneutral werden! Wir arbeiten in der Stadtregierung alle gemeinsam an diesem Ziel, wollen aber besonders auch alle Wienerinnen und Wiener auf diesem Weg mitnehmen“, betont Wiens Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky.

„Wir haben als Stadt einen „Klimafahrplan“ erstellt, der zeigt, wie wir den Weg bis zur Klimaneutralität gehen. Jetzt wollen wir möglichst viele Menschen zum Mitmachen motivieren“, so Czernohorszky. Deshalb startet die Stadt unter dem Motto „Wien macht gutes Klima“ noch vor den heißen Sommermonaten eine große Klima-Offensive, die im ganzen Stadtgebiet auf die Themen „Klimaschutz“ und „Anpassung an den Klimawandel“ aufmerksam machen und zum Mittun motivieren soll. Die Mittel für die auf vier Jahre angelegte Offensive in der Höhe von 7,8 Mio. Euro werden im kommenden Umweltausschuss der Stadt beschlossen.

Mit der Klima-Offensive greift die Stadt eine Empfehlung des „Sounding Board Gesellschaft“ des Wiener Klimarats, das dem unter anderem aus Umweltorganisationen, Zivilgesellschaftlichen Initiativen, Sozialpartner und Vertreterinnen und Vertretern aus Wissenschaft und Politik besteht auf: „Wie bereits im Rahmen des Wiener Klimarats gefordert, wollen wir mit einer öffentlichkeitswirksamen und bewusstseinsbildenden Offensive Klimaschutz möglichst verständlich und umfassend erklären, aber auch aufzeigen, dass alle dazu beitragen können, die Erderwärmung einzubremsen und unser Klima zu schützen“, so Czernohorszky.

Die Themen betreffen die unterschiedlichsten Lebensbereiche der Wiener Bevölkerung – von Ernährung über Grünraum, Wasser und Artenschutz bis hin zu Energie und Kreislaufwirtschaft. Ein Schwerpunkt ist der Wiener Klimafahrplan, der den Wienerinnen und Wienern auf diese Weise niederschwellig und interaktiv nähergebracht wird.

„Das Ziel für die nächsten Jahre ist, mit dieser Offensive möglichst viele Menschen zu erreichen und Bewusstsein dafür zu schaffen, dass wir das ambitionierte Ziel der Klimaneutralität nur dann erreichen können, wenn alle dabei mitmachen!“ so der Klimastadtrat. „Wir wollen, dass alle Menschen in Wien ein gutes und gesundes Leben führen können - und dafür braucht es ein gutes und gesundes Klima. Daran wollen wir gemeinsam arbeiten!“

„Die Wiener Klima-Offensive bringt Klimaschutz, Klimawandelanpassung und Kreislaufwirtschaft – direkt zu den Wienerinnen und Wienern und zeigt allen Interessierten Möglichkeiten auf, in ihrem persönlichen Lebensbereich leicht umsetzbare Veränderungen vorzunehmen. Die ambitionierten Klimaziele der Stadt können wir nur gemeinsam erreichen“, so NEOS Energie- und Klimasprecher Stefan Gara. „Einen besonderen Stellenwert hat dabei der effiziente und zielgerichtete Einsatz von Energie. Heizen, Kühlen, sich in der Stadt fortbewegen – im Zuge der Klima-Offensive schaffen wir ein Bewusstsein für den nachhaltigen Umgang mit Energie und natürlichen Ressourcen und legen einen Fokus auf die Gewinnung und Nutzung von Energie aus erneuerbaren Quellen wie PV-Anlagen oder Wärmepumpen.“ (Schluss)

