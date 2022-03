ORF III am Donnerstag: „Land der Berge: Am Grat der Zugspitze mit Marlies Raich“, „Politik live“

Weiters: „Kabarett im Turm“, „Soundcheck Österreich“

Wien (OTS) - ORF III Kultur und Information zeigt im Hauptabend am Donnerstag, dem 31. März 2022, die „Land der Berge“-Neuproduktion „Am Grat der Zugspitze mit Marlies Raich“, danach meldet sich Außenpolitik-Experte Peter Fritz mit „Politik live“ zum Ukraine-Krieg. Die ORF III-„Donnerstag Nacht“ präsentiert zwei Ausgaben „Kabarett im Turm“ mit Walter Kammerhofer und Leo Lukas. Anschließend folgt „Soundcheck Österreich“ mit der „FM4 Radio Session: Cari Cari & ORF RSO Wien“.

Am Donnerstagvormittag widmet sich „ORF III AKTUELL“ (9.30 Uhr bis 13.00 Uhr) dem Krieg in der Ukraine sowie den weiteren Themen des Tages.

Im Hauptabend ist „Land der Berge“ in einer neuen Ausgabe „Am Grat der Zugspitze mit Marlies Raich“ (20.15 Uhr): In der ORF-III-Neuproduktion erkundet Marlies Raich das Gebiet der Tiroler Region der Zugspitze auf unterschiedlichen Höhenmetern zu Fuß, zu Wasser sowie in der Kletterwand der Region und trifft beim Trailrun unter anderem Ex-Rennsportkollegin Nicole Hosp.

Anschließend in „Politik live“ (21.05 Uhr): Fünf Wochen Krieg in der Ukraine und die Kämpfe gehen unerbittlich weiter – diese Woche gab es zum zweiten Mal Friedensverhandlungen auf türkischem Boden. Vier Millionen Menschen sind bereits aus der Ukraine geflohen, zehn Millionen könnten es werden. Die von Russland geforderte Neutralität will die Regierung in Kiew „gründlich“ prüfen. Putin hingegen droht Ländern, die sich in den Konflikt zwischen Russland und der Ukraine einmischen, mit Konsequenzen. Unter dem Titel „Zwischen Worten und Taten: Wie machtlos ist der Westen im Ukraine-Krieg? diskutiert Außenpolitik-Experte Peter Fritz mit seinen Gästen über die Friedensverhandlungen und die Rolle der Türkei, über die geopolitischen Folgen des Krieges, die Flüchtlingshilfe und vieles mehr.

Die „Donnerstag Nacht“ präsentiert zwei Ausgaben von „Kabarett im Turm“: In seinem neuen Programm „Walter Kammerhofer – Offline“ (21.55 Uhr) klärt der Oberösterreicher, ob er wirklich ein Bankräuber ist, startet schließlich das Notprogramm und versucht im verzweifelten Kampf Mensch gegen Maschine nur eines: endlich online zu sein.

Danach folgt ein „Leo Lukas – Best Of“ (22.50 Uhr): Anlässlich seines 60. Geburtstags brachte der steirische Kabarettist hoch über den Dächern Wiens eine Auswahl der besten Szenen seines Schaffens auf die Bühne.

„Soundcheck Österreich“ beschließt mit einer „FM4 Radio Session“ (0.00 Uhr) den Abend: Das österreichische Erfolgsduo Cari Cari spielt mit dem ORF Radio-Symphonieorchester Wien unter der Leitung von Gottfried Rabl. Mit einem Mix aus atmosphärischen Morricone-Western-Gitarrensounds, Indie, Blues, Country und Rock bereiten Cari Cari dem Publikum einen besonderen Abend aus dem ORF RadioKulturhaus.

