Sonderschau des NHM Wien in der Fossilienwelt Weinviertel

„Tiere der Eiszeit – Die Welt von Wollhaarnashorn und Höhlenlöwe“

Wien (OTS) - Das Naturhistorische Museum Wien ist mit einer neuen Ausstellung in der Fossilienwelt Weinviertel (Stetten, Niederösterreich) vertreten. Die Sonderschau „Tiere der Eiszeit – Die Welt von Wollhaarnashorn und Höhlenlöwe“ wurde von der geologisch-paläontologischen Abteilung des NHM Wien gestaltet und ist vom 2. April bis zum 31. Oktober 2022 zu sehen.

Das populäre Bild der letzten Eiszeit vor 115.000 bis 11.700 Jahren vor heute ist von verschneiten, weißen Landschaften geprägt. Die moderne Forschung korrigiert dieses Bild aber deutlich. Im Sommer ergrünte die Mammutsteppe und ernährte riesige Mammutherden mit ihren saftigen Kräutern. Über die baumlose Steppe fegte allerdings der Wind und wirbelte Staub auf, der bis heute als Löss die Landschaften des Weinviertels charakterisiert. Tief unter den mächtigen Schichten aus Flugsand warten noch heute Zähne und Knochen einer verschwundenen Tierwelt auf ihre Entdeckung. In der Fossilienwelt Weinviertel zeigt das Naturhistorische Museum Wien nun in drei Vitrinen Ikonen der Eiszeit, wie Höhlenlöwe, Höhlenbär, Steppenbison, Riesenhirsch und Wollhaarnashorn



„Einzigartig für Österreich ist die Mammutjägerstation von Ruppersthal am Wagram. Hier lagerte vor 21.500 Jahren eine Gruppe von Jägern, die mit Feuersteinklingen Mammutkadaver zerlegten und die Knochen anschließend achtlos verstreuten“, so PD Dr. Mathias Harzhauser, Leiter der geologisch-paläontologischen Abteilung am NHM Wien.

Auf einer Fläche von 10 x 10 Metern legte das Naturhistorische Museum schon 1970 die Fundstelle frei und konnte die Knochen im Verband bergen. Erstmals ist nun ein neu präparierter Ausschnitt der originalen Fundsituation der Mammutjägerstation ausgestellt.



Höhepunkt der Sonderschau sind die 3 Meter langen Stoßzähne eines Mammutbullen, die 2016 beim Autobahnbau bei Bullendorf in Weinviertel freigelegt wurden. Die Zähne waren in zahlreiche Stücke zerbrochen und mussten monatelang präpariert werden, bevor die einzelnen Teile wieder zusammengeklebt und Fehlstellen ergänzt werden konnten. Aufgrund der guten Erhaltung und der umfangreichen wissenschaftlichen Dokumentation zählen die beiden prächtigen Stoßzähne zu den bedeutendsten Mammutfunden Österreichs.



Die Sonderausstellung ist vom 2. April bis zum 31. Oktober 2022 in drei Vitrinen in der Fossilien Weinviertel zu sehen.



Fossilienwelt Weinviertel

Austernplatz 1

2100 Stetten

https://www.fossilienwelt.at

Öffnungszeiten:

Dienstag bis Sonntag, 10.00 – 17.00 Uhr

