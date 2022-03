Landstraße: Führung im Weißgerberviertel am Sonntag

Bitte um Anmeldungen: kaspar@austrianguideinvienna.com

Wien (OTS/RK) - In Zusammenarbeit mit dem Bezirksmuseum Landstraße (3., Sechskrügelgasse 11) veranstaltet der Fremdenführer Kaspar Wohlleb am Sonntag, 3. April, eine Führung im Weißgerberviertel im 3. Bezirk. Der Rundgang hat den Titel „Die Tour ins jetzt und Vergangene“ und fängt um 15.00 Uhr an. Treffpunkt: „Bahnhof Wien-Mitte“, Ausgang: Gigergasse (Lüftungsturm „Urban Jungle“). Aufgesucht werden interessante Stationen wie das Hundertwasser-Haus, der Eislauf-Verein, die Sofien-Säle und der Rochus-Markt. Spenden der Teilnehmerinnen und Teilnehmer nimmt Kaspar Wohlleb gerne entgegen. Außerdem sind Anmeldungen unbedingt notwendig: kaspar@austrianguideinvienna.com.

Das Motto der Führung ist „Spaziergang durch das Weißgerberviertel“. Das Publikum hat die aktuellen Corona-Vorgaben einzuhalten. Rund 2,5 Stunden dauert die Exkursion. Beendet wird die Tour beim Bezirksmuseum Landstraße im 3. Bezirk in der Sechskrügelgasse 11. Auskünfte über das Museum erteilt der ehrenamtliche Leiter, Franz Hofbauer, per E-Mail: bm1030@bezirksmuseum.at.

