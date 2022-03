Wiener Taxilenker holt Menschen aus der Ukraine und bringt für Taxi 40100 Sachspenden ins Kriegsgebiet

Pro Strecke ist der Unternehmer 6:45 Stunden unterwegs

Wien (OTS) - Filip Filipou ist ein engagierter Taxilenker. Seit mehr als 20 Jahren ist er selbstständig und führt das Unternehmen VIEtransfers.at. Seit 10 Jahren engagiert er sich auch in der Taxiinnung. Heute Mittwoch wartet auf den 53-Jährigen eine besondere Herausforderung. „Ich habe den Auftrag erhalten, jemanden aus der Ukraine abzuholen“, so Filipou. 6:45 Stunden Fahrtzeit und eine Menge Ängste begleiten den Mann, der um 8.30 Uhr die Reise mit seinem Taxi angetreten ist. „Ich habe die Route gut geplant und mich vorbereitet, es wird alles gut gehen“, zeigt sich der Unternehmer zuversichtlich. Ob er je gezögert hat, den Auftrag anzunehmen? „Nein!“, so Filipou. Und: „Wenn ich helfen kann, tue ich das gerne!“

Doch soll er mit leerem Wagen in ein Gebiet fahren, wo es den Menschen am Nötigsten mangelt? Hier kommt der Taxivermittler Taxi 40100 ins Spiel. „Wir haben Herrn Filipou angeboten, bei der Hinfahrt zur ukrainischen Grenze Sachspenden beizusteuern“, so Eveline Hruza, Generalsekretärin von Taxi 40100. Und: „Wir haben das Taxi mit Babywindeln, Babymilch, Babyfläschchen, Kleinkindnahrung, Wasser und Verbandsmaterial beladen.“ Weil der Kofferraum nicht groß genug war, wurde auch die Rückbank kurzerhand zur Ladefläche umfunktioniert. „Wenn wir einen Beitrag für die Menschen in der Ukraine leisten können, auch wenn es nur ein kleiner Beitrag ist, tun wir das gerne“, so Hruza abschließend.

