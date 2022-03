Hereinspaziert in Stübing!

Frühlingserwachen im Österreichischen Freilichtmuseums

Stübing (OTS) - Die Sonnenstrahlen reichen wieder über die Spitze des Gsollers bis in das Museumstal des Österreichischen Freilichtmuseums. Flora und Fauna zeigen schon starke Lebenszeichen, die Spuren des Winters wurden beseitigt und die über 100 historischen Bauten erstrahlen wieder mit einigen kleinen Ergänzungen für besonders aufmerksame Besucher*innen. Ab dem 1. April lädt ein herzliches „Hereinspaziert“ wieder zu einem Rundgang durch 6 Jahrhunderte der bäuerlichen Geschichte Österreichs, der 2022 erstmals noch ausführlicher genutzt und genossen werden kann. Denn das Museum hat die Öffnungszeiten um eine Stunde verlängert, so dass die abendlichen Stimmungen zusätzlich zum entspannenden Verweilen einladen.

Die Bilder des Alltagslebens aus Bau-, Wohn-, Handwerks- und Arbeitskultur unserer Vorfahren, die in den Rauch- und Kachelstuben, den Stallungen und Speichern, den Handwerksbauten von Schmieden bis Mühlen aber auch in Greißlerei oder Schule für die kommenden Generationen festgehalten sind, werden auch 2022 wieder durch ein reiches Vermittlungsangebot in bewährter Vielfalt zum Leben erweckt. Die Begegnung mit dem „guten Alten“ soll weiterhin einladen, daraus „gutes Neues“ für heutige und zukünftige Fragestellungen oder einfach zur persönlichen Bereicherung zu entdecken.

Alle Details zu den traditionellen oder aktuellen Jahresangeboten (und noch nicht auszuschließenden Anpassungen) stehen unter www.freilichtmuseum.at zur Verfügung, wo sich für alle Altersgruppen, Interessen und Stimmungen ein Grund finden lässt, bei einem gemütlichen und genussvollen Spaziergang durch das Tal der Geschichte(n) und die erwachende Frühlingsnatur in die Welt unserer Vorfahren einzutauchen.

Jahresthema 2022

„´s Gwand – Zwischen Handwerk, Funktion und Mode“ 29.5.-31.10.2022

Die bäuerliche Kleidung von einst war vor allem Arbeitskleidung, die in ihrer Funktion praktisch und vor allem strapazierfähig sein musste. Erhaltene Arbeitskleidung aus früherer Zeit ist daher eine Rarität, da sie möglichst lange getragen, mehrmals geflickt oder als Lumpen nachhaltig genutzt wurde. Zuletzt übergab man sie an Lumpensammler*innen zur sinnvollen Weiterverwertung. Häufiger erhalten blieben die Fest- und Sonntagskleider. Die wertvollen Stücke, die mit hoher Handwerkskunst entstanden, wurden nur zu bestimmten Anlässen im Jahr getragen und oftmals an die nächste Generation weitervererbt. Ein Blick fällt aber auch auf die Entwicklung der Mode und unseren heutigen Umgang mit dem Gwand.

Geplante Thementage

29.05. Thementag: „´s Gwand – Zwischen Handwerk, Funktion und Mode“ Auftakt und Ausstellungseröffnung zum Jahresthema (9-17 Uhr)

08. und 14. 06. Einführung zu „´s Gwand – Zwischen Handwerk, Funktion und Mode“ Exklusiv für Pädagog*innen und Lehramts Studierende (Voranmeldung erforderlich)

24.07. Themensonntag: „Vom Gwand für Kopf und Fuß“

14.08. Themensonntag: „Händisch und maschinell “

28.08. Thementag: „Schneidertag – Faden, Stoff und Fleckenscher“

11.09. Themensonntag: „Auf den Spuren des tapferen Schneiderleins – Ein märchenhafter Tag rund um die Bekleidung“

23.10. Brecheltag

Tipp für den Sommer!

Ferienwochen für Kinder im Österreichischen Freilichtmuseum Stübing

Für junge Museumsgäste, die die analoge, entdeckungsreiche Zeitreise in die Lebenswelten ihrer Ururgroßeltern erleben wollen, laden zwei Ferienwochen im Tal der Geschichte(n) zu Spiel und Spaß aber auch zum Entdecken der „Alltagsarbeit“ von anno dazumal ein.

Ein bunter Mix aus spannenden Geschichten, Wissenswertem über den historischen bäuerlichen Alltag sowie Spiel und Spaß wird Kindern bei den zwei geplanten Ferienwochen im Österreichischen Freilichtmuseum geboten. „Lustige Handwerkergesellen“ stellen alte Berufe des Schmieds, Wagners, Müllers aber auch Webers und Schneiders vor und lassen dabei so manches Werkstück aus Kinderhand entstehen (25.-29.7.). „Sommertage wie damals“ tauchen ein in den Kinderalltag am Hof, der nicht nur vom Mithelfen auf Feldern, Wiesen und Weiden geprägt war, sondern auch von unterhaltsamen Spielen und Fertigkeiten (8.-12.8.).

Kosten: 180 € pro Kind pro Woche (exkl. Frühbetreuung)

Termine: 25. - 29. Juli sowie 08. - 12. August, täglich von 9-15 Uhr, Frühbetreuung ab 8 Uhr, inkl. Mittagessen

Alter: für Kinder von 7 bis 12 Jahren

Information und Anmeldung: freilichtmuseum @ museum-joanneum.at

Kinderprogramm zum Mitmachen!

Da die Begeisterung der jungen und jung gebliebenen Gäste am Mitwirken stetig wächst, bietet sich an allen Donnerstagen im Sommer ab dem 14. Juli die Gelegenheit beim Werkeln für Kinder selbst aktiv zu werden. Ob Pfeil und Bogen, Hollerbüchsen, Seifenkugeln, Filzarbeiten, Vogelscheuchen u.a.m., lehrreich unterhaltsame Erfahrungen können dabei neben den Werkstücken mit nach Hause genommen werden.

14.07. – 08.09., jeden Donnerstag von 11 – 16 Uhr, keine Anmeldung erforderlich!

Kontakt:

Österreichisches Freilichtmuseum Stübing

Enzenbach 32, 8114 Stübing

Tel.: 03124/53700

freilichtmuseum @ museum-joanneum.at

www.freilichtmuseum.at



Öffnungszeiten: Verlängert!

01. April – 31. Oktober, täglich von 9 – 18 Uhr (Einlass bis 17 Uhr)

Fotos: https://mcloud.museum-joanneum.at/index.php/s/kkCwaDyaBctrxDd

Rückfragen & Kontakt:

Österreichisches Freilichtmuseums Stübing

Mag.Egbert Pöttler

egbert.poettler @ museum-joanneum.at

+43(0)664 63 94 599