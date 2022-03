5. Bezirk: Führung „Eine Frauentour ...auch für Männer“

Termin: Samstag, 2.4., 11 Uhr (5 Euro), Anmeldung: 0699/19 66 22 42

Wien (OTS/RK) - 2007 hat der Kultur-Verein „read!!ing room“ erstmals zu einem Rundgang im 5. Bezirk auf den Spuren bedeutender Frauen eingeladen. Seither haben die auf ehrenamtlicher Basis wirkenden Vereinsleute diese Tour mehrfach überarbeitet und neue Stationen aufgenommen. Die nächste Führung mit dem Titel „Berühmte Margaretnerinnen – Eine Frauentour ...auch für Männer“ findet am Samstag, 2. April, statt. Dabei stehen die Leistungen verdienter Persönlichkeiten wie Friederike Seidl, Maria Altmann, Friederike Mayröcker, Therese Schlesinger-Eckstein, Christine Busta und Bertha Diener (alias „Sir Galahad“) im Fokus.



Die rund 1,5 Stunden dauernde Exkursion startet um 11.00 Uhr beim „read!!ing room“-Vereinslokal (5., Anzengrubergasse 19/1). Das Publikum muss die aktuellen Corona-Bestimmungen beachten. Außerdem sind Anmeldungen erforderlich: Telefon 0699/19 66 22 42. Teilnehmerinnen und Teilnehmer an dem informativen Spaziergang sollen „Kulturbeiträge“ entrichten (Vorschlag: mindestens 5 Euro). Von Buch-Präsentationen und Lesungen bis zu Abenden für Autorinnen und Autoren („Die Dienstagsschreiber*innen“), Vorträgen (zum Beispiel: „Der junge Kreisky“) und dem Bücher-Fundus reichen die kulturellen Angebote der „read!!ing room“-Mannschaft. Mitteilungen via E-Mail an Vereinssprecher Neil Y. Tresher: schreibtisch@readingroom.at.

