Hawaiianische Glücksgefühle für Barbara Karlich und Martina Parker im AVITA Resort

Das neu entwickelte, innovative Programm HuNative® bietet unseren Gästen eine Vielfalt an ganzheitlichen Treatments. Ziel dieser Anwendungen ist es, die Freude und die Liebe zum Leben in den Vordergrund zu stellen und den Menschen daran zu erinnern, welch immenses Potential in jedem Selbst bereits vorhanden ist: erwecke die volle Schönheit, die Königin/den König in dir. Hawaii ist dort wo DU zu Hause bist. Hannes Deimling 1/3

Diese „Reise ins Innere“ war unglaublich und Aloha Spirit ist großes Kino. Habe mich in meiner Mitte eingependelt und bin geerdet heimgekommen. Bis heute zehre ich davon. Barbara Karlich 2/3

Hannes ist mega sympathisch und man merkt, dass er das, was er sagt auch wirklich vertritt. Die Rituale, die ich getestet habe, liegen im Zeitgeist. Stressreduktion, innere Balance, spirituelle Reisen. Beide Behandlungen habe ich in dieser Form noch in keinem anderen Spa gefunden. Martina Parker 3/3

Bad Tatzmannsdorf (OTS) - Das Team des AVITA Resort Bad Tatzmannsdorf freut sich sehr, Barbara Karlich, die Talkmasterin der Nation, seit Jahren zu den Stammgästen des Hauses zählen zu dürfen. Den Ausdruck „AVITAnerin“ hat niemand geringer als sie ins Leben gerufen.

So war es naheliegend, dass Barbara gemeinsam mit ihrer besten Freundin und Bestseller-Autorin Martina Parker bei einem Mädels-Trip als eine der Ersten das neu entwickeltes Spa-Programm HuNative® testen konnten.

Soviel vorweg: Sie waren begeistert!

Von AVITA Spa-Manager und Entwickler von HuNative®, Hannes Deimling, bekamen die beiden interessante Einblicke in die Welt von Body- und Mindwork, den zwei Säulen dieses innovativen Programmes.

Barbara Karlich:

" Diese „Reise ins Innere“ war unglaublich und Aloha Spirit ist großes Kino. Habe mich in meiner Mitte eingependelt und bin geerdet heimgekommen. Bis heute zehre ich davon. "

Martina Parker:

" Hannes ist mega sympathisch und man merkt, dass er das, was er sagt auch wirklich vertritt. Die Rituale, die ich getestet habe, liegen im Zeitgeist. Stressreduktion, innere Balance, spirituelle Reisen. Beide Behandlungen habe ich in dieser Form noch in keinem anderen Spa gefunden. "

HuNative® - Ein Aloha für deine Seele

Das Programm HuNative® basiert auf der hawaiianischen Lebensphilosophie und vereint die beiden Begriffe HUNA und Native. Die Huna-Philosophie steht für geheimes Wissen rund um unseren Geist. „Native“ bezieht sich einerseits auf die traditionelle, ursprüngliche hawaiianische Körperarbeit und andererseits auf das Prinzip, dass diese Form der Arbeit an jedem Ort - von zu Hause ausgeführt werden kann.

Hawaiian Bodywork

Auf Hawaii misst man dem Zusammenspiel von Körper und Geist eine noch viel höhere Bedeutung zu, als bei uns im europäischen Raum. Hawaiian Bodywork beschäftigt sich mit dem Lösen von emotionalen und auch körperlichen Blockaden eines jeden Selbsts. Diese seelischen Blockaden, welche aus emotionalen Narben, Verhaltensmustern, Glaubensgrundsätzen oder seelischen Verletzungen bestehen, haben wiederum eine direkte Auswirkung auf unser tägliches Dasein und auf unseren Selbstwert. Hawaiian Bodywork hat zum Ziel, die Königin und den König in dir wieder zu erwecken und deine schönste Seite in dir wieder zu finden. Lebe und fühle den AloHa Spirit…

Huna - Mindwork

Die HUNA-Philosophie basiert auf dem wiederentdeckten Wissen der hawaiianischen HUNA Philosophie nach Serge Kahili King und bedeutet so viel wie "geheimes Wissen". Dieses geheime Wissen bezieht sich hierbei auf unsere verborgene, geistige Seite. Ziel der Anwendungen unseres Programmes der hawaiianischen HUNA Philosophie ist es, einen besseren Kontakt zu seinem verborgenen Selbst (Wer bin ICH eigentlich WIRKLICH?) herzustellen und die eigene Rückbesinnung zur Natur wieder zu finden.

Hannes Deimling, Spa-Manager und Entwickler von HuNative®:

" Das neu entwickelte, innovative Programm HuNative® bietet unseren Gästen eine Vielfalt an ganzheitlichen Treatments. Ziel dieser Anwendungen ist es, die Freude und die Liebe zum Leben in den Vordergrund zu stellen und den Menschen daran zu erinnern, welch immenses Potential in jedem Selbst bereits vorhanden ist: erwecke die volle Schönheit, die Königin/den König in dir. Hawaii ist dort wo DU zu Hause bist. "

Worüber wir uns noch freuen:

Das AVITA PREMIUM Spa ist in der Kategorie „Spa Konzept“ unter den Top 3 Nominierungen der diesjährigen Spa Stars Awards. Die Verleihung der Awards findet im Mai in Maria Alm statt – man darf gespannt sein…



HuNative® - Ein Aloha für deine Seele Weitere Informationen zu HuNative® finden Sie hier:

Rückfragen & Kontakt:

Evelin Graf, PMBA - Marketing & Sales

AVITA Resort, Thermenplatz 1, 7431 Bad Tatzmannsdorf

+43 (0)3353 8990-652 | graf @ avita.at | www.avita.at